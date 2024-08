Sparta Praga și FCSB au terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), marți, într-o partidă din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, manșa tur.

Golul roș-albaștrilor a fost marcat de către Joyskim Dawa (min. 61), iar cel al gazdelor a fost reușit de Victor Olatunji (min. 78).

FCSB - Sparta Praga este programat marți, 13 august, de la ora 21:30, pe Stadionul „Steaua” din Ghencea.

Alexandru Băluță, optimist înaintea returului

Alexandru Băluță a avut câteva ocazii bune de a marca, însă nu a avut suficientă inspirație. Șuturile sale nu au găsit drumul către gol.

Însă, mijlocașul a făcut un joc consistent, o risipă de efort uriașă și a reprezentat un pericol permanent pentru poarta adversă.

La finalul jocului, Băluță s-a declarat mulțumit de rezultat, dar și de jocul prestat de echipa sa. Fotbalistul are mare încredere că FCSB se va califica în Ghencea.

„Mă așteptam la un meci de luptă. Sparta este o echipă puternică acasă, cu acest joc de forță. Eu zic că am reușit un joc foarte bun . Cred că am avut ocazii mai mari decât ei. Puteam pleca cu o victorie și cu un avantaj pentru retur.

Ne-au surprins la acel corner, la auturi, în rest nu prea. A fost un meci intens. Cred că și noi am arătat că avem potențial.

Eu cred că putem să ne calificăm . Nu multe echipe au reușit să câștige aici. Noi am reușit să stăm foarte bine în teren. Am făcut un meci bun din punct de vedere tactic si asta s-a văzut. Nu le-am dat multe oportunități. Noi i-am surprins de multe ori. Eu sunt optimist și aștept cu nerăbdare returul.

Eu zic că putem să reușim ceva frumos la retur . Trebuie să fim mai curajoși. Când ne-am dus puțin mai sus, în presing, nu le-a mai ieșit nici lor jocul. Puteam chiar să câștigăm.

Sincer, am fost motivat. Am jucat multe jocuri pe terenul lor. Le-am zis băieților să avem curaj, atitudine și cred că am arătat acest lucru ”.

Nimic nu e imposibil si cu puțin noroc, determinare și, dacă jucăm precum o echipă, ne putem califica, a declarat Alexandru Băluță, pe voyo.ro.

FCSB - Sparta Praga. Calificarea se joacă la București

FCSB a făcut un meci solid la Praga, împotriva unui adversar considerat mult superior, înaintea confruntării.

Însă, pe teren, diferențele au fost foarte mici. FCSB a avut momente mai bune de joc și, la un moment dat, părea că are forța de a obține victoria.

A venit greșeala lui Târnovanu, din care Olatunji a egalat, iar întreaga partitură a jocului s-a schimbat.

FCSB a rezistat până la final și a obținut un rezultat bun și cu ajutorul VAR, care a anulat reușita cehilor din minutul 3 al prelungirilor, pentru fault în faza care a precedat golul.

Returul, fără Dawa

Din păcate pentru FCSB, Joyskim Dawa a încasat încă un cartonaș galben - al treilea al campaniei europene -, și nu va juca la partida retur.