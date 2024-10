„Csikszereda nu e Steaua”  CNA ironizează clubul Armatei, roș-albaștrii reacționează: „Lipsă totală de respect. Am fost siguri că a fost spart contul ”

GOLAZO.ro a relatat că un comentator TV a fost reclamat la CNA pentru că, în timpul unui meci, numele echipei de fotbal Csikszereda a fost rostit și în limba română: „Miercurea Ciuc”.

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a dezmințit informația

Azi, CNA a făcut o postare legată de acest lucru, pe pagina oficială de Facebook a instituției, ironizând clubul Steaua

Pe contul oficial al CNA a apărut azi următorul text:

„Ieri a circulat în presă o informație falsă: cică cineva s-ar fi plâns la CNA că un comentator sportiv a completat numele echipei Csikszereda cu numele românesc Miercurea Ciuc.

Bun, n-a fost adevărat, dar, la siguranță, precizăm: Csikszereda nu e Steaua”.

Ieri a circulat în presă o informație falsă: cică cineva s-ar fi plâns la CNA că un comentator sportiv a completat... Publicată de CNA - Consiliul Național al Audiovizualului pe Joi, 10 octombrie 2024

Postarea ironizează situațiile create de plângerile depuse la CNA de fanii clubului Steaua, legate de comentatorii care spun în timpul meciurilor că FCSB că este Steaua sau folosesc numele „Steaua” când comentează meciurile echipei din Liga 1.

Postarea a primit aprecieri de la angajați ai instituției, precum Valentin Alexandru Jucan și Oana Simona Dincă, și a fost publicată în același timp și pe contul personal al membrului CNA Mircea Toma.

Comunicat Steaua: „Am constatat cu indignare că această «creație» se vrea o glumiță”

Clubul Steaua a reacționat pe pagina oficială de Facebook:

„În momentul în care am văzut postarea făcută pe contul oficial de facebook al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), am fost siguri că a fost spart contul oficial al instituției, dar am constatat cu indignare, că de fapt această „creație” se vrea o glumiță, care să combată o știre falsă apărută în mass media din România.

Văzând cu ce se ocupă angajații acestei instituții, începem să ne explicăm lipsa de reacție împotriva derapajelor din media și ne este clar că CNA s-a îndepărtat tot mai mult de misiunea Consiliului, de «a asigura un climat bazat pe libera exprimare și responsabilitatea față de public în domeniul audiovizualului».

Credem că menționarea celui mai mare brand al sportului românesc într-o postare care nu are nicio legătură cu Steaua este total neinspirată și totodată este o lipsă totală de respect față de toți campionii clubului nostru , dar și față de suporterii roș-albaștri.

În final, le transmitem tuturor, inclusiv angajaților CNA, să fie siguri și să nu mai aibă dubii, că Steaua este, a fost și va fi întotdeauna aici!”.

Suporterii Stelei: „CNA-ul a devenit o glumă proastă”

Și Asociația suporterilor steliști, AS47, a postat un mesaj legat de acest subiect:

„CNA a ajuns să își bată joc de clubul Steaua. Gluma cu «dar, pentru siguranță, precizăm: Csikszereda nu e Steaua» arată lipsa de respect, mai ales având în vedere că această instituție nu a aplicat nicio amendă în toți acești ani în care presa a dezinformat publicul cu privire la faptul că FC Fcsb și Steaua sunt două echipe total diferite.

E clar că CNA-ul a devenit o glumă proastă, o instituție care servește doar anumite interese.

Cum s-a ajuns ca batjocura asupra unui club de prestigiu, îndelung atacat prin neadevăruri nesancționate de CNA, să devină chiar și tema lor de «umor » ?

Cât de mândri sunt cei de la CNA de postarea lor? Poate că în loc de ironii, ar trebui să se ocupe de sesizarea noastră, înregistrată cu numărul 9535 din 20.08.2024, căci deja au trecut mai bine de 30 de zile fără vreun răspuns.

Este profund dezamăgitor să vedem cum instituțiile statului batjocoresc unul dintre cele mai mari branduri din România”.