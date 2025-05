„Vă arăt mesajul” Patronul FCSB, dezvăluiri despre George Simion. „Mi-a spus: « am nevoie de ajutorul tău cu Nicușor Dan»” + Nou derapaj homofob

Gigi Becali (66 de ani) a oferit detalii despre o discuție purtată cu George Simion (39 de ani), candidat care a obținut 41% din voturi în turul 1 al alegerilor prezidențiale.

Patronul de la FCSB a dezvăluit că a primit un mesaj de la liderul AUR în urmă cu câteva săptămâni, în care acesta îi cerea ajutorul în cazul unui tur 2 contra lui Nicușor Dan.

Relația dintre Gigi Becali și candidatul AUR, George Simion, a luat mai multe turnuri de-a lungul ultimelor luni, mai ales privind tensiunile de pe scena politică.

Gigi Becali, despre George Simion: „«Nea Gigi, am nevoie de ajutorul tău»”

După mai multe contre și nemulțumiri ale lui Becali, care s-a simțit trădat de George Simion după ce au fost parte din același partid la alegerile parlamentare din toamna lui 2024, patronul FCSB a venit acum cu dezvăluiri incredibile.

„Pe data de 18 martie am primit un mesaj: «Nea Gigi, am nevoie de ajutorul tău în turul doi cu jocul cu Nicușor Dan». Deci pe 18 martie mi-a spus.

Eu am mesajul și pot să vi-l arăt: «Nea Gigi, am nevoie de ajutorul tău cu Nicușor Dan»”, a declarat Becali, potrivit digi24.ro.

„Răspunsul meu: «Dacă o să ai norocul să intri în turul doi cu Nicușor Dan, vei fi din nou băiatul meu». Acum el nu mai are nevoie să mai fie băiatul meu, că nici nu mai are nevoie de ajutorul meu. Are nevoie Simion acum de campanie?”, a mai spus finanțatorul campioanei.

Becali a ținut să precizeze că rămâne ferm în opinia sa față de candidatul AUR.

„Îmi mențin toate declarațiile pe care le-am spus față de George Simion. Nu mă dezic de toate declarațiile, deci sunt consecvent. Aici e vorba de demnitatea mea. Sunt și acum de aceeași părere cu ce privește Georgescu. Am aceeași părere față de George Simion”.

Becali, derapaje homofobe și răzgândiri în privința lui George Simion

Deși luni dimineață a precizat că rămâne în aceeași poziție cu privire la George Simion, Becali a declarat duminică noaptea, în timpul numărării voturilor, că va face campanie pentru liderul AUR, dacă Nicușor Dan va intra în turul doi.

„Păi dacă intră în turul doi Simion cu Nicuşor Dan, i-am promis, când eram certat cu el, în mesaje, i-am promis că dacă… să se roage să intre cu Nicuşor Dan, că el nu ştiu, preconiza parcă, avea o inspiraţie că aşa va fi, i-am zis: «Dacă vei fi cu Nicuşor Dan, voi fi în campanie cu tine»”, a declarat Becali la B1 TV, potrivit hotnews.ro.

„Ce vrei să fac, să-mi pun nepoţii să poarte fustă (…) dacă-l votez pe Nicuşor Dan? Ce vrei acuma?”, a mai spus omul de afaceri, într-un nou derapaj homofob.

