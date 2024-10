FK Csikszereda, liderul ligii secunde, insistă că presa n-ar trebui să folosească denumirea în română a clubului.

Am greșit, am recunoscut și acum încasăm castanele meritate. Pe scurt, am relatat ce a spus un comentator TV, care i-a povestit în detaliu unui reporter GOLAZO.ro cum a fost reclamat la CNA pentru că, în timpul unui meci, numele echipei de fotbal Csikszereda a fost rostit și în limba română: „Miercurea Ciuc”.

Am greșit că n-am verificat și la CNA. Iar CNA a dezmințit, în mod corect, și Pagina de Media, tot corect, ne-a criticat.

Dar protecția surselor nu expiră în niciun context. Relatarea comentatorului TV a fost făcută sub promisiunea confidențialității și vom respecta asta până la capăt. Nu dăm vina pe nimeni. Am greșit, am rectificat, și ne străduim să diminuăm posibilitatea apariției unor astfel de erori, revizuim reguli și proceduri interne.

Acesta e fost contextul în care, din senin și neinvitat de nimeni, a apărut și Zoltán Szondi. Președintele clubului din Miercurea Ciuc s-a lansat într-o sarabandă de acuzații și aluzii care îmbină extremismul cu haosul logic. Pe scurt, Szondi inventează potențiale interese meschine și războaie etnice, dușmani înfășurați în tricolor și jurnaliști - agitatori.

Gazeta atacată și ea pe nedrept

Pare că eroarea noastră i-a venit pe voleu domnului Zoltán, care căuta cu lumânarea un pretext să-și expună fumigenele. Să le luăm pe rând, citând din comunicat.

Oficialul începe cu o lovitură adresată colegilor de la GSP, prezentați jignitor drept niște “mercenari care își frecau mâinile” pentru că articolul preluat de pe GOLAZO.ro genera “zeci de comentarii anti-maghiare și defăimătoare”.

O insultă, o enormitate, un neadevăr. Niciun ziarist nu gândește în termenii ăștia de audiență toxică! Și orice aluzie de acest tip e o invitație la suspiciuni neîntemeiate asupra unei întregi bresle.

Înapoi la punctele comunicatului.

1. Clubul de fotbal Csíkszereda nu a depus nicio plângere la CNA

Nici n-a zis cineva așa ceva, deci nu era nevoie de o dezmințire.

2. Daaaar vă rugăm să nu ne mai spuneți FC Miercurea Ciuc, pentru că noi suntem Futball Klub Csíkszereda

Ce pretinde comunicatul: “Numele echipei noastre este Futball Klub Csíkszereda și poate fi prescurtat în FK Csíkszereda sau FK. Așadar, numele nostru NU este FK Miercurea Ciuc. Este firesc ca oameni vorbitori de română sau instituții (de exemplu, Federația Română de Fotbal) să folosească denumirea „FK Csíkszereda Miercurea Ciuc”. Este firesc, corect și de înțeles, deoarece Miercurea Ciuc este denumirea în limba română a orașului Csíkszereda, și trăim în România, iar clubul nostru face parte din fotbalul românesc. Totuși, dacă cineva din presă folosește în scris sau în vorbire termenii „FK Miercurea Ciuc” sau „FC Miercurea Ciuc”, aceasta afectează drepturile clubului nostru și interesele sponsorilor noștri”.

Așadar, clubul nu vrea să se pună rău cu FRF. Federația le poate zice oricum, dar ziariștilor le e interzis, pentru că ei nu sunt “oameni vorbitori de română”, ba chiar pot fi agenți PRM+AUR sub acoperire. Cristal logica lui Zoltán Szondi, nu?

Și dansul continuă! Iată ce absurditate lansează un președinte de club care mimează toleranța și nevoia de liniște între popoare vorbind despre crime:

“O parte a presei sportive din România aruncă articole pe teme maghiaro-române pentru a atrage click-uri. Însă a stârni tensiuni maghiaro-române cu minciuni ni se pare mai mult decât iresponsabil, este o crimă. În orice caz, clubul nostru solicită din nou tuturor celor implicați: folosiți corect numele clubului nostru!”.

Domnule Szondi, nimeni din presa de sport nu caută tensiuni etnice. Nu mai tot spuneți bazaconia asta, repetarea ei nu o transformă în axiomă.

Dar să remarcăm că înaltul oficial ne cere apăsat să nu-i mai pronunțăm numele echipei în română!

Deci nu a existat o plângere la CNA, dar vor exista, pentru că, iată, clubul ne-a avertizat acum. “Noi nu suntem FK Miercurea Ciuc decât pentru Federație și pentru oamenii de pe stradă. Pentru presă suntem Futball Klub Csíkszereda sau FK Csíkszereda sau FK”.

3. Dușmani imaginari + totul pentru maghiari

Extras din comunicat: “Știm foarte bine că în spatele atacurilor împotriva FK Csíkszereda se află în principal faptul că echipa noastră conduce în prezent clasamentul ligii secunde fără înfrângere, și acest lucru deranjează anumite cercuri”.

Daaa, sigur! Publicul de fotbal din România, indiferent de etnia lui, căci toți iubim fotbalul și suntem egali în pasiunea noastră, e șocat că promovează FK. Președintele FK crede că e un coșmar care ne otrăvește viețile.

Comunicatul FK se încheie frumos, rotund, dar cu fracturi: “Subliniem din nou: clubul nostru este mândru că face parte din fotbalul românesc, și, pe măsura forțelor și posibilităților noastre, facem tot ce ne stă în putință pentru a sprijini fotbalul românesc. Și da, clubul nostru este mândru și de faptul că, prin activitatea noastră, în măsura forțelor și posibilităților noastre sprijinim maghiarii și secuii din Transilvania”.

Stați un pic, păi de ce “clubul sprijină maghiarii” și nu “clubul sprijină românii de etnie maghiară”? Dacă tot ne deranjează exprimările duale și realitățile etnice, de ce nu suntem la fel de riguroși până la capăt?

De fapt, extremismul lingvistic al președintelui este doar o coajă care ascunde un miez cu adevărat otrăvitor: tonul arțăgos al șefilor fotbalului ciucan, prin care insistă să se prezinte drept o enclavă sportivă maghiară în România. Această poziționare întărâtă tensiuni latente și le împinge într-un prim-plan nedorit.

De ce ai vrea asta? Ca să provoci și-apoi să te plângi de reacții? E un fel de “îmbrâncești o babă pe scări și o întrebi de ce fuge”. Proverb 100% românesc, nu-l traduceți și p-ăsta, vă rugăm. Köszönöm!