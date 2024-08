Sepsi a pierdut fără drept de apel cu U Cluj, scor 0-3, într-o partidă din etapa a 6-a din Liga 1.

Bernd Storck a confirmat conflictul intern dintre Ninaj și Niczuly.

Bernd Storck a vorbit despre incidentul dintre portarul Roland Niczuly și fundașul Branislav Ninaj, de la antrenament, care l-a obligat să-i excludă din lot înaintea partidei.

Bernd Storck, extrem de supărat după eșecul cu U Cluj

„Am avut unele probleme în ultimele 10 zile. De disciplină. N-am avut niște jucători cu noi. Avem niște reguli, un program, iar unii nu sunt aici pentru că nu le respectă . Avem reguli în club, au semnat pentru ele la începutul sezonului, dar asta e ceva nou pentru mine. În mod normal, nu ai nevoie de astfel de reguli, dar poate în România este nevoie de ele, pentru a fi respectate.

Au fost probleme între ei la antrenament și trebuie să suporte consecințele . În fotbalul profesionist nu ar trebui să ai probleme cu motivarea. Golul din prima repriză am primit golul din nimic. Nu au fost multe situații periculoase. Trebuie să fim mai eficienți în treimea adversă. Dar, din păcate, nu a fost bine astăzi”, a declarat Bernd Storck, la Digi Sport.

Este a doua etapă la rând când Storck sancționează jucători. În urmă cu mai bine de o săptămână, acesta i-a scos din lot pe Kevin Varga și Akos Kecskes, tot din motive disciplinare.

Nu aveam nevoie de o astfel de evoluție. Când vezi ce goluri, am pierdut toate dueluri, e o mare dezamăgire. Când pierzi mingea, trebuie să te întorci și să recuperezi mingea. Le-am dat foarte ușor șansa de a marca. Acesta este fotbal profesionist, trebuie să alergi și după adversar. Nu am avut o zi foarte bună. A fost una groaznică. Bernd Storck

Florin Ștefan: „Nu ne-am ridicat la nivelul jocului”

Florin Ștefan a fost titular la Sepsi și recunoaște că echipa sa nu a făcut deloc un joc bun la Cluj, împotriva unui adversar foarte tare.

„Da, știam că ne așteaptă un meci dificil. Trebuia să ne ridicăm la nivelul meciului. Am jucat mai slab decât am început-o. Nu-i nimic, trebuie să mergem înainte și să ne focusăm pe următorul meci

Nu am mai ținut de minge, nu am mai avut claritate în ultimii 30 de metri, am pierdut dueluri și cred că așa s-a făcut diferența.

Am arătat în fiecare meci un fotbal bun, dar în seara asta nu a fost cum ne-am dorit. Trebuie să câștigăm următorul meci pentru a rămâne acolo sus”, a declarat și Florin Ștefan.

În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj a urcat pe locul 2, cu 12 puncte, în timp ce Sepsi rămâne pe locul 6, cu 8 puncte.

Etapa viitoare, Universitatea Cluj va juca pe terenul celor de la Gloria Buzău, pe 26 august, în timp ce Sepsi va evolua acasă, contra Unirii Slobozia, pe 24 august.