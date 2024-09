Târnovanu, certat  Prestația portarului de la FCSB, analizată: „Mă gândesc că îi e frică ” + Nici Tavi Popescu n-a scăpat: „Are mentalitate de vedetă”

FCSB a învins-o pe Sepsi, scor 1-0, duminică, într-o partidă din etapa #11 din Liga 1.

Patronul echipei, Gigi Becali, a analizat jocul și a tras câteva concluzii. La capitolul minusuri, i-a trecut pe mijlocașul Octavian Popescu, pe care l-a văzut lipsit de determinare, și pe portarul Ștefan Târnovanu, care continuă să fie nesigur la mingile „înalte”.

Gigi Becali a recunoscut că se bucură de rezultatul partidei, nu și de jocul prestat de echipa sa.

Critici pentru Tavi Popescu și Ștefan Târnovanu

Gigi Becali, despre Ștefan Târnovanu: „Eu nu înțeleg. Trebuie să vorbesc cu el, dacă e cu nevasta și se ia cineva de ei. Dacă trebuie să te bați, îi dai o palmă? Tu n-ai pumn? Dă cu palma în minge. Mă gândesc că îi e frică. Să zică: „EU!” și să bage pumnul în minge. Când aude atacantul, nu mai vine a doua oară. Ar fi portar mare, dacă ar avea puțină bărbăție. Aș lua zeci de milioane de euro pe el”.

Gigi Becali, despre Octavian Popescu: „Îmi pare rău de Tavi Popescu. De ce l-am scos? Era un meci de luptă, trebuia să câștigăm pentru play-off.

Când vezi că e un meci de luptă, păi, luptă! Trebuie să suferi. Aleargă cât Tănase măcar, care are 30 de ani. Tavi are 20 de ani. Nu e că nu poate. Nu e problemă să nu alerge. Are mentalitate de vedetă. Dar aici e război. Bine, a intrat și Musi. Și el stă. Luptați, bă, tată! E război!”

Gigi Becali: „Dacă aveam 2-0, făceam schimbări”

Omul de afaceri și-ar fi dorit o diferență mai mare pe tabelă, pentru o odihni mai mulți jucători în vederea partidei cu PAOK Salonic, din Europa League, de la mijlocul săptămânii vitoare.

„N-am jucat extraordinar. Trebuia să dai două goluri. Nici ei n-au avut ocazii. Au avut-o pe aia cu capul, dar n-am avut emoții. N-au avut niște faze lucrate.

Astăzi, de exemplu, dacă aveam 2-0, făceam schimbări. Îl schimbam pe Tănase, care e valoros și ai nevoie de el cu PAOK. Îl schimbam pe Șut. Uite, n-am putut”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Chiricheș a cerut schimbare. A zis că atât duce el. A zis: «Dom'ne, mai bine să ies, ca să am putere la Salonic». Așa cred. Gigi Becali, patron FCSB

Se vede play-off-ul!

Șeful de la FCSB consideră că, în acest moment, coroborat și cu o victorie contra celor de la Botoșani, în meciul restanță, echipa nu mai are cum să rateze prezența în play-off.

„ Gata, nu mai am teamă de play-off. Batem pe Botoșani și suntem pe loc de play-off. Nu mai am teamă. Până acum mă uitam pe clasament .

Dacă câștigăm cu Botoșani, suntem la două puncte și de locul 2, Petrolul. Eu mă refer la play-off. Nu-mi fac griji nici de U Cluj, nici de Petrolul. Petrolul nu cred că rămâne. E echipă prea slabă. Mai greșește omul, mi-am dat drumul la gură. Să mă ierte cei de la Petrolul. Față de noi ziceam”, a declarat Gigi Becali, pentru sursa citată inițial.