U BT Cluj a debutat cu un eșec în noua stagiune a BKT EuroCup, 86-93 (38-46) cu Cedevita Olimpija Ljubljana.

Principalii marcatori ai echipei lui Mihai Silvăşan au fost Simpson 16 puncte, Mokoka 16, Hankins 15 și Hervey 14.

Pentru Cedevita s-au remarcat Robinson 20 puncte, Lemar 18, Jones 15, Nikolic 14 și Stewart 13

„Suntem dezamăgiți, deoarece ne doream să începem sezonul cu o victorie. Adevărul este că nu am jucat cel mai bun baschet al nostru. Au existat anumite șanse, însă cu siguranță nu aceasta este fața echipei noastre.

La finalul partidei, ei au jucat mai bine decât noi și au înscris câteva aruncări grele.

Trebuie să mergem mai departe, nu putem să plângem prea mult. Trebuie să vedem cum ne putem îmbunătăți jocul. Noi am fost prea moi, prea lipsiți de combativitate în multe momente ale partidei. Am avut un procentaj prost la trei puncte, ei au înscris 50%. Nu am marcat nici prea multe libere.

În concluzie, nu am punctat de afară și nu am fost agresivi la pătrunderi. În zadar marchezi 86 de puncte, dacă nu reușești să te aperi la tine acasă. Trebuie să rămânem împreună, este de abia primul joc și urmează un întreg sezon.

Cu siguranță avem potențial, gândiți-vă că Richard joacă la 25% din potențial, la fel și D.J. Seeley. Karel Guzman lipsește. Cu acești trei jucători într-o formă bună, putem să facem altfel schimbările. Nu e ceva de care să ne plângem, totul face parte din baschet. Noi trebuie să găsim cele mai bune situații!”, a spus Mihai Silvășan, antrenorul lui U-Banca Transilvania, conform site-ului oficial al clubului.

În prima etapă a grupei B s-au mai jucat următoarele partide:

Turk Telekom Ankara - 7bet-Lietkabelis Panevezys 72-66

Towers Hamburg – JL Bourg 80-100

Hapoel Ierusalim – Valencia 64-80

Umana Reyer Veneţia – Aris Salonic 95-75

Meciurile din turul grupei B se joacă între 24 septembrie – 29 noiembrie. Returul va avea loc în perioada 3 decembrie – 5 februarie.

Primele două clasate în fiecare grupă se vor califica direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 vor evolua eliminatoriu în optimi. Sistemul continuă cu meciurile din sferturi, semifinale şi finală.

În grupa A a celei de-a doua competiţii valorice a continentului joacă formaţiile Hapoel Tel Aviv, Gran Canaria, Joventut Badalona, ratiopharm Ulm, Buducnost Podgorica, Beşiktaş, Bahcesehir College Istanbul, Wolves Vilnius, Energia Trento, Trefl Sopot.

În 2024, Paris Basketball a câştigat trofeul BKT EuroCup, competiţie în care campioana U BT Cluj a ajuns în premieră până în faza sferturilor de finală, în care a cedat în faţa London Lions, în manşă unică, cu 91-79, scrie news.ro.

Următoarea partidă pentru U BT Cluj va avea loc în 2 octombrie, în deplasare, cu finalista JL Bourg.