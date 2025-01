U CLUJ - GLORIA BUZĂU 2-1. La câteva ore după finalul partidei, Constantin Budescu (35 de ani) a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care cere rejucarea partidei.

La interviul de după meci, veteranul Gloriei Buzău a avut un discurs dur și a transmis că echipa sa a fost furată, dar mijlocașul nu s-a oprit aici.

U CLUJ - GLORIA BUZĂU. Constantin Budescu cere rejucarea partidei

Sâmbătă seară, Budescu a postat un mesaj vehement pe rețelele de socializare în care cere rejucarea partidei acuzând viciere de rezultat.

„Pentru arbitrii care continuă să afecteze spiritul sportului prin decizii controversate şi lipsite de corectitudine: jocul trebuie să fie despre performanţă şi fair-play, nu despre erori sau interese ascunse.

Fiecare decizie greşită distruge efortul jucătorilor, al echipei și al fanilor. Sportul are nevoie de transparenţă şi responsabilitate, iar arbitrajul ar trebui să fie un exemplu”, se arată în mesajul postat de Constantin Budescu.

Mesajul lui Constantin Budescu pe Instagram, după meciul cu U Cluj/ Foto:Captură ecran

„Execuție în direct și în reluare, iar cea mai bună decizie ar fi REJUCARE! Seară faină!”, se arată în descrierea postării.

Brigada de arbitrii care a condus U Cluj - Gloria Buzău:

Arbitru: Cătălin Roman, A1: Andrei Constantinescu, A2: Constantin Ghiciulescu, VAR: Istvan Kovacs, Asistent VAR: Marius Omuț

U CLUJ - Gloria Buzău. Constantin Budescu: „ E viciere de rezultat”

„Este frustrant, dar nu avem ce face. Am venit aici, ne-am chinuit, am alergat degeaba, am mers atâta drum și ne-a fost luat un punct. Nu știu dacă puteau să ne dea gol din altceva decât din penalty, din ce am înțeles discutabile. Unul n-a fost deloc.

Suntem obișnuiți, să zic așa. Probabil suntem echipă mică, U Cluj e de tradiție, se bate la primul loc și poate a zis să-i mențină acolo. Trebuie să se gândească arbitrii că își bat joc de cei care fac eforturi să susțină această echipă.

Am venit cu autocarul, unii cu avionul, ne-am plătit biletele ca să fim mai odihniți, iar ei vin și arbitrează de maniera asta, cu tot cu VAR.

Dacă nu aveam VAR-ul și dădeai fără, nu se punea așa... Te uiți, verifici, și tot dai... N-am văzut fazele, mi s-a spus în vestiar că sunt telefoanele pline de mesaje. Le-au zis zeci de oameni din fotbal că nu se poate așa ceva, nici pe vremea când juca dânsul (n.r. - Eugen Neagoe) nu se dădea așa ceva.

Trebuie să obținem puncte. La Buzău nu iese nimeni să vorbească, ce zic, «hai să-i furăm și p-ăștia un pic», nu zice nimeni nimic.

E viciere de rezultat, din punctul meu de vedere. Am vrut să ies afară, am jucat câțiva ani fotbal și îți bați joc de mine așa? Dacă mă iei la mișto, nu mai are rost să stau pe teren”, a declarat Constantin Budescu după meci, citat de digisport.ro.

O nesimțire pe față, l-au pus pe acest arbitru care nu avea multe așa multe meciuri în Liga 1. El a venit și a verificat, putea să nu dea. Dacă asta a vrut să dea, asta a dat. Constantin Budescu