Slobozia - Farul 0-1  Omul meciului: portarul oaspeților, Alexandru Buzbuchi. „Marinarii” speră din nou la play-off

Unirea Slobozia a fost învinsă de Farul Constanța, scor 0-1, duminică, la Clinceni, într-o partidă din etapa #16 din Liga 1.

Unicul gol al partidei a fost marcat de brazilianul Rivaldinho, printr-o lovitură de cap, în minutul 43.

În urma acestui rezultat, Unirea Slobozia rămâne pe locul 13 în Liga 1, cu 18 puncte adunate, în timp ce Farul Constanța a urcat pe locul 10, cu 20 de puncte.

La doar 3 puncte de locul 6, ocupat în acest moment de Petrolul Ploiești, care are și un meci mai puțin disputat.

Victorie importantă pentru Farul

Pe o ploaie mocănească, rece, Farul Constanța a obținut o victorie extrem de importantă în vederea atingerii obiectivelor pe termen scurt. Anume, accederea în play-off.

„Marinarii” au făcut o primă repriză foarte bună, în care au au dominat copios, cu efect pe tabela de marcaj.

În actul secund, gazdele au stat mai sus, au fost mai agresivi și mai insistenți.

Cu toate acestea, Farul Constanța a avut în Alexandru Buzbuchi un portar într-o formă extraordinară, care a plonjat din bară în bară și a păstrat poarta neatinsă.

Statistici Slobozia - Farul, repriza 2:

posesie: 62% - 38%

ocazii de gol: 17-4

șuturi pe poartă: 3-4

șuturi pe lângă poartă: 9-1

Unirea Slobozia-Farul Constanța 0-1

A marcat: Rivaldinho (min. 43)

Min. 90+3- Final de partidă!

*INEDIT: un puști, învăluit într-o pânză în culorile Sloboziei, a intrat pe teren în finalul partidei Unirea - Farul pentru a-i arăta semne obscene arbitrului Sebastian Colțescu.

Min. 86 - Ocazie Slobozia! Gele reia cu capul la colțul lung, dar același Buzbuchi reține în siguranță.

Min. 85 - Triplă schimbare la Farul: ies Grigoryan, Radaslavescu și Vînă, intră Popescu, Buta și Doicaru.

Min. 77 - Continuă asediul la poarta FaruluI! Gele șutează de la 20 de metri, cu latul, dar mingea lovește bara transversală.

Min. 74 - O nouă șansă mare pentru gazde! Antoche trage pe jos, de la 10 metri, tare, dar Buzbuchi are un reflex fantastic cu piciorul și respinge.

Min. 71 - Schimbare Farul: iese Casap, intră Banu.

Min. 70 - Ocazie uriașă pentru Slobozia! Șerbănică centrează, Ilie reia cu capul, mingea este deviată de Marins și se îndreaptă spre vinclu, însă acolo apare providențial Buzbuchi, cu un plonjon de efect, și respinge balonul decisiv.

Min. 65 - Același Perianu încearcă un șut de la distanță, dar mingea trece mult peste poartă.

Min. 59 - Ocazie, Slobozia! Perianu încearcă un șut, dar Buzbuchi este la post.

Min. 46 - A început repriza secundă!

PAUZĂ LA CLINCENI

Min. 45+3 - Prima repriză se încheie cu ocazia uriașă a lui Purece. Fotbalistul echipei antrenate de Adrian Mihalcea trage din cădere pe lângă poarta apărată de Buzbuchi

Min. 43 - Afalna încasează un cartonaș galben pentru un fault din spate. Intervenția este analizată de VAR, Afalna scapă de o eventuală eliminare.

Min. 43 - 0-1, gol Farul! Rivaldinho deschide scorul din centrarea lui Cercel, fotbalistul care l-a înlocuit pe Mihai Bălașa. Rivaldinho înscrie după aproape trei luni. Faza golului a fost verificată preț de câteva secunde și în camera VAR

Min. 26 - ocazie mare Farul! Casap trage din afara careului, mingea este respinsă greu de Rusu, iar Rivaldinho ratează și el șansa să înscrie

Min. 16 - Adnan Aganovic a tras primul șut la poartă pentru Unirea în meciul de la Clinceni. Mingea este deviată în corner.

Min. 12 - Ganea cade în careul Unirii, însă nu se pune problema unei lovituri de la 11 metri

Min. 10 - contre în careul Unirii! Dican rămâne întins pe gazon după un contact cu Gele. Arbitrul Sebastian Colțescu lasă jocul să continue

Schimbare de ultim moment în echipa Farului. Mihai Bălașa s-a accidentat la încălzire, iar Hagi l-a trimis în teren pe Cercel, un fotbalist în vârstă de doar 17 ani

Min. 1 - start în meciul de la Clinceni

Unirea Slobozia - Farul Constanța, echipele de start

Unirea Slobozia: D. Rusu - A. Dorobanțu, M. Antoche, D. Pospielov, M. Șerbănică - I. Coadă, O. Perianu - Afalna, F. Purece, A. Aganovic - J. Gele

Rezerve: Krell, Medina, Ibrian, Dinu, Toma, Pacionel, Lemnaru, Vlăsceanu, Ilie, Camara

Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea Farul: A. Buzbuchi - D. Sîrbu, Cercel, G. Henrique, C. Ganea - I. Vână, R. Dican, C. Casap - N. Grigoryan, Rivaldinho, E. Radaslavescu

Rezerve: Ducan, I. Cercel, Dumitra, Buta, Aioanei, Banu, N. Popescu, A. Ciobanu, Cocoș, Doicaru, A. Stoian, I. Cojocaru

Antrenor: Gheorghe Hagi

Arbitru: Colţescu Sebastian. Asistenți: Mitruţi Daniel și Vodă Alexandru. Arbitru VAR: Petrescu Radu. Asistent VAR: Popescu Adrian

Unirea lui Mihalcea, tare pe faza fixă

Unirea Slobozia a reuşit să lege două victorii la rând, 2-0 cu Oţelul (deplasare) şi 1-0 cu FC Botoşani (acasă). De partea cealaltă, constănţenii vin după un 1-1 pe terenul liderului Universitatea Cluj.

Nouă dintre cele 16 goluri marcate de dobrogeni în campionatul actual au fost izbutite până la pauză.

8 goluri a înscris Unirea Slobozia din faze fixe în primele 15 runde, locul secund la acest capitol

Cele două echipe s-au mai întâlnit o singură dată în principala competiţie internă, în chiar meciul care a deschis actualul sezon, pe 12 iulie 2024, Farul Constanţa - Unirea Slobozia 0-1, gol Florin Purece.

Adrian Mihalcea şi Gheorghe Hagi s-au mai confruntat de trei ori din postura de antrenori în Liga 1, fiecare şi-a trecut în cont câte o victorie, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Doar 23 de jucători au utilizat ialomiţenii în acest sezon, cei mai puţini dintre toate competitoarele. Adnan Aganovic, Christ Afalna, Dmytro Pospielov şi Denis Rusu au bifat minute în fiecare meci, ultimii doi fiind integralişti.

Gheorghe Hagi: „În tur am fost săraci, am suferit, am rămas datori”

Farul este echipa cu cei mai puţini jucători străini utilizaţi, doar patru (din 28 fotbalişti cu minute). În schimb, 12 jucători autohtoni eligibili pentru selecţionata U 21 au bifat cel puţin o prezenţă, locul 1 la acest capitol.

„În turul sezonului regular, am suferit, am fost săraci, n-am produs fotbalul care trebuia. Avem puține victorii și multe înfrângeri. Cred că am rămas datori.

În retur, trebuie să fim mult mai conectați, mai responsabili și mai atenți la tot ce facem. În tur, echipa a avut mult de suferit pentru că tot timpul s-a confruntat cu probleme de lot, așa cum e și acum, la startul returului.

Vom căuta să găsim soluții, așa cum am făcut-o și la Cluj. Preocuparea noastră e să găsim variante în atac, unde ne lipsesc oamenii noștri cu experiență. Sperăm să facem un meci bun.

În turul cu Slobozia, am avut o evoluție foarte bună în ce privește posesia, construcția, circulația și combinațiile. Am stat însă destul de slab la finalizare.

Va fi greu din toate punctele de vedere, mai ales că jucăm în deplasare. Trebuie să ne adaptăm. Slobozia a căpătat experiență după meciurile din tur. Ne interesează cele trei puncte și ni le dorim.

Trebuie să fim mai pragmatici și să schimbăm ceva, pentru a învinge. Faptul că nu am câștigat în deplasare până acum e un aspect important. Nu trebui să facem o obsesie, dar ne dorim să câștigăm”, a declarat Gheorghe Hagi șa conferința de presă.