Rapid a obținut o victorie importantă, sâmbătă seară, împotriva celor de la UTA Arad, scor 2-0 (0-0), în Giulești, într-un duel din etapa #16 din Liga 1.

Formația antrenată de Marius Șumudică a bifat cel de-al cincilea meci consecutiv fără gol primit în campionat și a urcat pe loc de play-off.

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat până pe locul 5 , cu 23 de puncte, la 7 puncte în spatele liderului U Cluj.

De partea cealaltă, UTA Arad rămâne pe locul 11, cu 18 puncte, la 5 puncte de locul 6 - ultimul de play-off - ocupat în acest moment de Petrolul Ploiești.

Șumudică, despre ieșirea lui N'Jie: „Nu mă interesează cine se supără”

La mijlocul primei reprize, s-a consumat cel mai tensionat moment din tabăra gazdelor. Camerunezul Clinton N`Jie s-a supărat extrem de tare pe antrenorul său, care a decis să-l înlocuiască.

După meci, Marius Șumudică a declarat că nu-l interesează ce jucători sunt nemulțumiți de faptul că sunt înlocuiți.

Însă, tehnicianul a lăsat de înțeles că este destul de deranjat de ieșirea fostului internațional camerunez.

Nici nu mă interesează cine iese supărat sau nu. Ce să mai zic de cei care nu joacă? Nu e problema mea. Orice fac la Rapid, apar tot felul de discuții. Nu mi-a spus nimic. Cu Șumudică e greu. Nu. Asta-s probleme noastre, de bucătărie internă. E un jucător util, care a crescut și cu sigurnață ne va ajuta în meciurile viitoare. Marius Șumudică

Șumudică: „Nu e treaba mea la penalty-uri”

De asemenea, Marius Șumudică a ales să rămână neutru în fața duelului pentru minge, la faza penalty-ului, între Claudiu Petrila și Aaron Boupendza. Amândoi și-ar fi dorit să execute, însă cel care a avut câștig de cauză a fost gabonezul.

„În cariera mea, acum 15 ani, am greșit și m-am băgat și am schimbat jucătorul. Eram la Rocar, trebuia să intru din C în B. Am pus un jucător care lovea extraordinar și am ratat calificarea.

De atunci nu mă mai bag. Nu mai e problema. Să bată cine se simte mai bine. Boupendza a ales și e important că a marcat”, a completat Marius Șumudică, în direct la Digi Sport.

Nu, nu mă gândesc nici 1%. Nu mă interesează în acest sezon. Nu se gândește nimeni. Nu mi-au transmis asta (n.r. - conducerea). E o presiune mare. Trebuie să intrăm în play-off. Apoi începe alt campionat. Nici nu intrăm în play-off și să vorbim de titlu. Nu e un target în acest an. Eu vreau să intru în play-off și să ne clasăm cât mai bine. La anul da, dacă voi rămâne aici. Ne batem la titlul la anul. Marius Șumudică, despre titlu

Șumudică: „Creștem de la joc la joc”

Despre duelul cu UTA Arad, Marius Șumudică a salutat faptul că defensiva sa a bifat al cincilea meci consecutiv fără gol primit.

„Nu trebuie să facem nuntă acum. Sunt cinci meciuri în care nu am primit gol. Cred că avem golaveraj 10-0. Înseamnă mult. Am făcut un joc aproape perfect. Nu am au avut nici ocazie clară de gol.

M-au surprins că n-au jucat cu un număr 6. Au jucat cu doi ofensivi. Mă așteptam să am probleme, dar ușor-ușor s-au descătușat băieții. Mai ales după ce au marcat primul gol.

Mă bucur, creștem de la joc la joc. Mi-au venit parametrii fizici și sunt OK, dar nu am realizat nimic. Obiectivul meu este să calific această echipă în play-off. Trebuie să mai facem 20 de puncte până la final și să fim acolo.

Dacă îmi spunea cineva că în așa scurt timp voi depăși Oțelul, FCSB - indiferent că mai au un meci de disputat, că suntem la 1-2 puncte de Dinamo, CFR, Craiova, nu credeam. Să fiu sincer.

Încercăm să construim și iată că Rapid arată din ce în ce mai bine. Ne-am recăpătat și pofta de a câștiga acasă. E meritul băieților, fanilor care au fost incredibili. Aici e Giulești”, a adăugat Marius Șumudică.

Alții își propun jucătorii la echipele naționale. Pașcanu marchează foarte des. Cum să nu fie Pașcanu, să nu fie Manea? Doi oameni dintr-o apărare care nu a luat gol în ultimele cinci meciuri. Sunt doi jucători care merită la echipa națională. Marius Șumudică, despre Manea și Pașcanu, convocați la națională