Clubul din Bănie și-a făcut public raportul fiscal pe 2024. Rezultatul e același ca în 2022 și în 2023: pierdere mare, de peste 3.000.000 de euro

În 2024, echipa patronată de Mihai Rotaru și-a sporit veniturile, din toate sursele, iar bugetul de salarii a crescut cu doar 6%

Cluburile din România, cu excepția lui Sepsi și Farul, sunt dependente de rezultatele sportive pentru a putea păstra societățile pe plus din punct de vedere financiar. Iar Universitatea Craiova e cel mai bun exemplu în acest sens.

Clubul din Bănie e zero ca rezultate în ultimii 3 ani - 2022, 2023 și 2024 - și de fiecare dată, la 31 decembrie, a raportat pierderi mari și foarte mari în balanța contabilă. Pentru exercițiul anului 2024, date făcute publice recent de Universitatea, pierderea e de 3.400.000 de euro.

Rezultatele financiare ale U Craiova în ultimii ani

AN PROFIT PIERDERE 2022 - 5.200.000 2023 - 5.960.000 2024 - 3.400.000 * sumele sunt exprimate în euro * sumele sunt exprimate în euro

Ce au în comun toți acești ani? Lipsa performanței sportive. Zero titluri de campioană, zero trofee interne, zero accesări ale grupelor cupelor europene.

În vara lui 2024, din perspectivă europeană, chiar a fost un fiasco total.

Echipa a fost eliminată de la prima dublă pe care a jucat-o: 0-2 și 3-2 cu Maribor (Slovenia), în turul 2 preliminar din Conference League. Chiar și așa, veniturile de la UEFA, s-au apropiat de 1.000.000 de euro.

De fapt, clubul patronat de Mihai Rotaru nu a reușit să evite deficitul nici anul trecut, în ciuda faptului că la absolut toate capitolele a produs venituri mai mari în comparație cu 2023.

Veniturile de anul trecut, comparativ cu 2023

SURSA 2024 FAȚĂ DE 2023 Sponsorizări și publicitate 3.450.000 +60% Drepturi TV Liga 1 2.260.000 +10% Bilete de intrare 1.450.000 +40% Venituri UEFA 940.000 +300% Activități comerciale 660.000 +24% Alte venituri 830.000 +30% Vânzări jucători 350.000 n-a avut încasări în 2023 TOTAL ÎNCASĂRI 9.940.000 +45% * sumele sunt în euro * sumele sunt în euro

7,9 milioane de euro a fost bugetul salarial al Universității Craiova în anul 2024, față de 7,5 milioane de euro în 2023