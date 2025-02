Hermannstadt - UTA Arad 0-0. Mircea Rednic (62 de ani), antrenorul arădenilor, a oferit primele reacții după remiza albă de la Sibiu.

Acesta s-a declarat dezamăgit de joc și de irosirea ocaziilor, în fața unei echipe greu de învins.

Egalul dintre cele două echipe îngreunează șansele amândurora de a se apropia de zona de play-off din Liga 1.

Hermannstadt - UTA Arad 0-0. Rednic: „Vrem să intrăm cu ea în poartă”

„Păcat de tot efortul pe care îl facem, au fost momente în care, în loc să dăm la poartă, am încercat să facem combinații, vrem să intrăm cu ea în poartă.

Când întâlnești astfel de situații trebuie să dai gol. Cred că per ansamblu am avut mai multe ocazii și meritam să câștigăm. Sunt foarte dezamăgit, Sibiul e o echipă bună, lăudată că n-a mai pierdut de multe meciuri, dar am avut multe șanse în care am ajuns în fața porții, însă n-am reușit să marcăm.

E o presiune, nu e așa ușor să joci la Arad, nu sunt jucători cu mare experiență, trebuie să ai sânge în tine și să joci, nu să-ți tremure picioarele. Era o șansă bună de luat 3 puncte, acum, știți cum e, matematic mai sunt șanse”, a declarat Rednic după meci, pentru Digi Sport.

Mircea Rednic, despre situația lui Fabry

Rednic a vorbit și despre absența lui Fabry, jucător care nu mai este inclus în lot și care vrea să ajungă cât mai repede la U Cluj, echipa cu care s-a înțeles pentru sezonul viitor.

„Ar trebui să-l întrebați pe el, eu am nevoie de el, dar nu e aici. Știu că a venit la mine și mi-a zis că el vrea să plece, că nu-i mai stă mintea aici.

Dar nu e vina mea, ești profesionist, cine te-a pus? Când ai semant trebuia să ai o garanție, că n-are nimeni de câștigat, nici noi, că nu joacă, nici Cujul, că nu-l au acolo.

Eu nu vreau să am jucători care sunt cu gândul în altă parte, dar nici nu putem să-l dăm gratis acum”, a mai completat Mircea Rednic.