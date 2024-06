Adrian Șut (25 de ani) și Valentin Mihăilă (24 de ani) nu fac o tragedie din egalul cu Liechtenstein, 0-0, și promit că România va arăta cu totul altfel la Euro 2024.

La turneul final, „tricolorii” vor înfrunta Ucraina, Belgia și Slovacia.

Adrian Șut și Darius Olaru rămân optimiști după ce România a dezamăgit în amicalele de pregătire pentru Euro 2024: 0-0 cu Bulgaria și 0-0 cu Liechtenstein. Ambii au venit cu noi promisiuni că jocul se va schimba la turneul final.

Adrian Șut și Valentin Mihăilă vin cu noi promisiuni după egalul cu Liechtenstein

„Noi am încercat să facem tot posibilul ca să câștigăm și cred că s-a văzut că am dominat acest joc”, a declarat mijlcașul Adrian Șut.

„Din păcate, sunt zile în care nu reușești să marchezi pentru că nu îți intră pur și simplu. Suntem dezamăgiți că n-am reușit să câștigăm, să facem spectatorii mândri, să facem un rezultat pozitiv înainte de Euro. Cu siguranță că la Euro vom avea o altă față și acest grup o să facă un turneu bun”.

Mijlocașul celor de la FCSB a subliniat totuși angajamentul și efortul depus în timpul meciului.

„Nu cred că ne-a plecat gândul prea devreme către Euro. Aveam două meciuri amical, două meciuri pe care am încercat să le câștigăm. Noi am încercat, dar nu ne-a ieșit. Ne pare rău, dar cred că am făcut tot ce am putut.

Nu pot să spun eu ce ar trebui să schimbăm, asta depinde de Mister și de staff, ei decid. Nu vreau să vorbesc despre acest lucru. Noi o să dăm totul. Asta o să se vadă pe teren”.

N-o să renunțăm și o să dăm tot ce avem mai bun. N-au fost rezultate dorite, dar cred că noi avem puterea să obținem un rezultat bun cu Ucraina, chiar să câștigăm. Nu putem să promitem goluri, promitem doar că vom da tot ce putem. Adrian Șut, mijlocaș echipa națională

Mihăilă: „În Germania ne vom întâlni cu un alt nivel”

Incapacitatea de a marca împotriva unei echipe precum Liechtenstein a stârnit unele îngrijorări, dar jucătorii rămân optimiști, susține, la rândul său, colegul din linia ofensivă, Valentin Mihăilă.

„Putem să ne punem un semn de întrebare pentru că n-am reușit să înscriem. Puteam fi mai concentrați în fața porții, dar în continuare sunt încrezător. Cred în această echipă și cu siguranță vom arăta altfel la Euro.

Sperăm că am păstrat golurile pentru Euro. Trebuie să fim mai concentrați, pentru că acolo nu vom avea atâtea ocazii. La Euro dacă ai 2-3 ocazii pe meci și nu reușești să marchezi o să fie foarte dificil ”, a explicat Mihăilă.

Recunoscând provocarea care îi așteaptă, atacantul Parmei a subliniat faptul că înțelege nivelul mai ridicat al competiției cu care se vor confrunta în Germania elevii lui Iordănescu.