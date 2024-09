„Mai mult suflet cu FCSB”  Antrenorul lui Sepsi le atrage atenția jucătorilor: „Trebuie să ne schimbăm atitudinea ”

FARUL - SEPSI 2-1. Valentin Suciu (43 de ani), antrenorul echipei covăsnene, s-a declarat dezamăgit de atitudinea jucătorilor săi în meciul de la Ovidiu.

Sepsi a jucat timp de 46 de minute în superioritate numerică, însă nu a reușit să profite. În plus, a mai încasat un gol.

FARUL - SEPSI 2-1. Valentin Suciu: „Am pierdut la atitudine”

Suciu consideră că echipa sa ar fi putut obține mai mult din meciul disputat în etapa a zecea în Liga 1, dacă ar fi jucat ca în ultimele minute.

„În primul rând, Farul a avut atitudine. Acolo am pierdut meciul. Acum nu mai putem face nimic, dar trebuie să schimbăm această atitudine. Am avut superioritate numerică, însă nu am profitat de asta.

Pe mine mă deranjează că am ajuns în situația să faultăm în careu. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj.

Dacă jucam măcar o repriză cum am jucat ultimele 7 minute, poate alta era soarta partidei.

O lipsă totală de concentrare, începe jocul penalty, începe cea de-a doua repriză iar penalty, trebuie să schimbăm atitudinea”, a afirmat Suciu, potrivit digisport.ro.

Suciu: „Trebuie să punem mai mult suflet cu FCSB”

Antrenorul a vorbit și despre următorul meci, cel cu FCSB.

Va fi foarte dificil cu FCSB, trebuie să schimbăm abordarea. Este un joc împotriva campionei, echipă care evoluează în Europa, trebuie să punem mai mult suflet. Valentin Suciu, antrenor Sepsi

Sepsi a acumulat 11 puncte în 10 etape și se află pe locul 9 în clasamentul Ligii 1.