Denis Alibec , 33 de ani, a reușit prima dublă de când a revenit la Farul în victoria cu Sepsi OSK, scor 2-1

Etapa viitoare, Alibec îl are adversar pe prietenul Budescu în Gloria Buzău-Farul

Porecliți „Gemenii golului” pe vremea când jucau la Astra Giurgiu, Alibec și Budescu au marcat împreună trei goluri în etapa a 10-a din Liga 1

Farul a învins-o pe Sepsi OSK cu 2-1 și a obținut primul succes în Liga 1 după trei etape. Echipa antrenată de Gheorghe Hagi a urcat pe locul 8, la trei puncte de zona playoff.

Alibec, în formă și la declarații. Ce îi cere lui Budescu pentru etapa viitoare

Etapa viitoare, Denis Alibec îl are ca adversar pe prietenul Budescu, în Gloria-Farul. Budescu a deschis etapa a 10-a cu un gol splendid marcat în egalul, 3-3 cu FC Botoșani.

„Buzăul are jucători cu experiență și cu foarte multă calitate. Să sperăm că Budescu nu va da totul pe teren, că o lasă puțin mai moale.

E un jucător extraordinar, sperăm să nu facă un meci bun. (n.r.-Îi transmiți un mesaj?) Să stea la Ploiești”, a declarat râzând Denis Alibec, conform digisport.ro.

Farul-Sepsi OSK. Alibec, omul-victorie cu dublă din penalty

Denis Alibec a reușit prima dublă după revenirea la echipa lui Hagi și al treilea gol în acest sezon. Alibec a învins-o pe Sepsi cu două execuții de la 11 metri.

Al doilea penalty a fost executat inițial de Grigoryan, care a ratat, însă arbitrul a decis repetarea loviturii de la 11 metri.

„Narek (Grigoryan) m-a rugat frumos să îl las, a vrut să marcheze și l-am lăsat să execute. După aceea, dacă nu a marcat, am luat eu mingea, ce să fac?

Un meci extraordinar de greu, cred că cel mai greu de anul acesta. Am rămas în 10 oameni foarte devreme, dar am luptat, am muncit mult și cred că rezultatul este meritat.

Cred că am avut mai multă determinare și mai multă atitudine. Eu cred că arătăm mult mai bine, cel puțin fizic.

Încă suntem într-o situație grea și sper să ieșim din această zonă și să intrăm în play-off”, a declarat Alibec pentru sursa citată.