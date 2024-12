Primarul orașului Constanța, Vergil Chițac, a intervenit acid, joi, în Ședința Comisiei nr. 5 din cadrul Consiliului Local Constanța, când a venit vorba despre CSM Constanța

Acesta a avut un dialog aprins cu directorul CSM, Andrei Talpeș, pe care l-a acuzat că a manageriat greșit bugetul avut la dispoziție

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a oferit prima reacție cu privire la iminentul faliment spre care se îndreaptă Clubul Sportiv Municipal Constanța, unul dintre cele mai puternice cluburi din România.

Sute de sportivi și antrenori sunt neplătiți de luni de zile. Unii dintre ei nu vor avea ce pune pe masă de Sărbători.

Au trecut câteva săptămâni de când au început să fie aduse în prim-plan problemele de la Constanța, însă primarul nu a făcut nicio declarație în tot acest timp. Până acum.

Vergil Chițac: „E un prost management!”

Joi, la prânz, a avut loc Ședința Comisiei nr. 5 din cadrul Consiliului Local Constanța, (care este publică - transmisă pe YouTube) pentru avizarea proiectelor propuse de ordinea de zi suplimentară a ședinței din data de 13 decembrie 2024.

Când s-a ajuns la subiectul CSM Constanța, și constituirea unei comisii ce ar trebui să-i analizeze activitatea directorului Andrei Talpeș, lucrurile s-au inflamat.

În timp ce directorul își susținea cazul în fața consilierilor locali, pe fir a intervenit furibund primarul orașului Constanța, Vergil Chițac.

Acesta susține că, după un an 2023 foarte bun, dar cu cheltuieli mari (51.000.000 de lei), directorul CSM ar fi trebuit să negocieze toate contractele pentru a se încadra în bugetul avizat pentru 2024 (35.000.000 de lei), indiferent de obiective.

În replică, Andrei Talpeș i-a reproșat primarului că nu și-a primit toți banii promiși, aproximativ 3.000.000 de lei, care ar fi relaxat puțin situația de la club.

Iată cum a decurs dialogul din Ședință:

„I-am spus și lui Talpeș, și domnului viceprimar Ionuț Rusu: «Aveți 35.000.000 de lei, vă rog să vă încadrați în buget».

Care este motivul pentru care domnul Talpeș nu s-a încadrat în buget? E un management prost .

Când s-au epuizat contractele cu sportivii, în luna iunie, în loc să renegocieze contractele, pentru a se încadra în buget, a semnat contracte pe mii de euro, la fel ca în 2023. Așa a ajuns în luna septembrie să zică că nu mai are bani.

De ce, domnule Talpeș, vi s-au terminat banii? Pentru că aveați un buget în care să vă încadrați.

În luna septembrie am spus așa: «În măsura în care mai am bani, nu știu - pentru că ne așteaptă vremuri grele și trebuie să facem plăți - aș putea să mai vedem dacă vă mai putem da alți bani».

Am luat bani de unde am putut și i-am dat 3.000.000 de lei domnului Talpeș. Am făcut o rectificare de la 35 la 41, în credința că am putea găsi banii ăștia. Dar erau bani pe hârtie.

A cheltuit 38 și are tupeul să ne zică nouă că mai vrea 3? Cum puteți să spuneți că sunteți subfinanțat? Sunteți subfinanțați pentru că nu ați negociat contractele pentru a se încadra în buget și aveți un management extrem de prost”, a tunat Vergil Chițac.

Vergil Chițac: „Pe mine mă interesează sportul de masă”

În continuare, primarul Constanței a afirmat că nu este interesat de performanța Clubului Sportiv, ci doar ca acesta să se încadreze în bugetul stabilit inițial.

Întreaga ședință poate fi ascultată AICI.

Felicia Ovanesian, consilier local: „Eventual să se renunțe la o parte din sportivi, din antrenori...”.

Vergil Chițac, primar: „Nu știu, e treaba dumnealui ce face. Trebuia să se încadreze în buget. Care e treaba mea, în afară de a le da niște bani? Consiliul a aprobat 35.000.000 lei în luna mai”.

F.O.: „Și în 2023 le-am dat 50.000.000”.

V.C.: „Le-am dat pentru că am avut. Când se termină anul competițional, se negociază contractele”

Andrei Talpeș, director CSM: „Vrea să-i răspund domnului primar, pentru că a făcut niște afirmații și acuzații”.

V.C.: „ Ce anume? Ce să-mi răspunzi? Ia, poftim, chiar vreau să răspunzi față de ce am spus eu”.

A.T.: „Mă surprinde faptul că dumneavoastră păreți surprins de situația de acum”.

V.C.: „Ce înseamnă subfinanțare? Explicați-mi!”

A.T.: „Lăsați-mă să vă răspund, eu nu v-am întrerupt, din respectul pe care vi-l port și pentru funcția pe care o ocupați. Ați făcut niște acuzații la adresa mea, la adresa clubului pe care îl conduc, la adresa sportivilor. Ați spus că orice prost știe să cheltuie bani”.

V.C.: „Dumneavoastră ce faceți? Faceți publică o conversație privată avută pe WhatsApp? Atâta caracter aveți? Uitați, fac eu publică acum discuția. Am spus: „Într-adevăr, orice prost știe să cheltuie un purcoi de bani” .

. A.T.: „ Craiova a avut un buget de 18.000.000 de lei, cu 179 de sportivi și 57 de medalii. Constanța are 1.131 de sportivi”.

V.C.: „Nu mă interesează. Dumneavoastră trebuia să vă încadrați în buget. Nu pricepeți?”.

A.T.: „ Pe dumneavoastră nu vă interesează performanțele clubului, dar pe mine mă interesează. De ce ați mai făcut CSM-ul, domnule primar? ”.

”. V.C.: „ Nu, pe mine mă interesează sportul de masă. Nu performanțe sportive. Să dați mii de euro la cluburile dumneavoastră preferate ”.

”. A.T.: „Mai aveți să ne dați dintr-o HCL (Hotărâre a Consiliului Local) 3.270.000 de lei”.

V.C.: „Domnule Talpeș, nu fiți ipocrit! Ați avut 35.000.000 de lei”.

A.T.: „Orice decizie pe care am luat-o, ați fost înștiințat și-n scris, și verbal. Nu aveți cum să băgați 100.000.000 de lei, iar la final, să nu ne înscriem în cupe europene. O lichidare în sport se face în timp”.

V.C.: „Domnule Talpeș, nu aveți ce să vorbiți. Nu v-ați încadrat în buget și cu asta-basta”.

F.O.: „Sunt de acord cu domnul Talpeș. Cât mai aveți nevoie pentru a salva situația? 6.000.000? Vom face noi un Proiect de Hotărâre pentru a încerca să obținem această sumă”.

Reacția directorului CSM Constanța, Andrei Talpeș

La scurt timp după discuția publică, în care nu s-a ajuns la nicio concluzie constructivă, directorul CSM Constanța, Andrei Talpeș, a emis un comunicat de presă.

„Îmi exprim surprinderea față de declarațiile domnului primar Vergil Chițac privind lipsa fondurilor la nivelul Clubului Sportiv Municipal Constanța, mai ales în contextul în care aceeași problemă este prezentă la nivelul Municipiului Constanța în sine sau la alte instituții subordonate acestuia. Totodată, domnul primar a afirmat public că Municipiul Constanța se află într-o situație financiară precară, fiind „în faliment”. Această poziționare contradictorie – pe de o parte criticând presupusul management „prost” la nivelul C.S.M. Constanța, iar pe de altă parte susținând un management impecabil la nivelul Primăriei Municipiului Constanța – este lipsită de consecvență și eronată.

În prezent, Clubul Sportiv Municipal Constanța are de încasat încă o subvenție de la bugetul local. Intervențiile publice ale domnului primar Vergil Chițac demonstrează o lipsă de interes pentru asigurarea funcționării optime a C.S.M. Constanța, un club care deservește peste 1.100 de sportivi, dintre care peste 94% sunt copii și juniori, și tot peste 94% sunt constănțeni. Anvergura Clubului, dezvoltată prin efortul susținut al întregului personal al acestuia, reprezintă o realizare remarcabilă, care a fost sprijinită corespunzător până la încheierea procesului electoral local din această vară, Clubului fiindu-i delegate, în trecut, inclusiv organizarea unor evenimente dorite a fi organizate la nivelul Municipiul Constanța. Aceste inițiative au consolidat reputația Clubului ca fiind un pilon esențial în comunitate, atât din punct de vedere sportiv, cât și administrativ.

Cu ocazia celor expuse astăzi, 12 decembrie 2024, am constatat cu regret că domnul primar nu este preocupat de susținerea performanței sportive, ci de susținerea mediocrității . Aceste declarații se situează în contradicție cu performanțele Clubului Sportiv Municipal Constanța care au permis până în prezent asocierea domnului primar cu performanța și excelența (astfel cum rezultă din postările sale social media prin care își exprima gratitudinea față de performanțele Clubului) ori cu valorile care au stat la baza înființării și funcționării optime a acestui club până în vara anului 2024, precum și în contradicție cu amploarea activității acestuia – 22 de secții pe ramură de sport a căror aprobare a fost decisă de municipalitate, care nu pot fi desființate de pe o zi pe alta –, strategia și obiectivele de performanță stipulate în contractul de management al directorului Clubului Sportiv Municipal Constanța, toate acestea aprobate tot prin hotărâri de consiliu local.

Conducerea Clubului Sportiv Municipal Constanța nu poate și n-a putut accepta să-și îndemne sportivii, antrenorii și personalul să renunțe la antrenamente din cauza costurilor, să nu mai participe în condiții decente la competiții ori să se retragă din acestea sau să piardă deliberat meciuri. Oricum, schimbarea paradigmei la nivelul Municipiului Constanța în această privință, dacă s-ar fi prezentat astfel, ar fi trebuit comunicată din timp Clubului, iar nu abia într-un moment de criză, în al 13-lea ceas, ca tardivă justificare intempestivă.

Clubul Sportiv Municipal Constanța n-a putut afișa o lipsă de respect față de sportivii care muncesc zi de zi pentru performanță, față de antrenorii care își dedică întreaga carieră educației sportive și față de valorile care definesc sportul, indiferent dacă discutăm de cel de masă sau de cel de performanță. Atragem atenția că o astfel de abordare riscă să compromită complet nu doar rezultatele sportive ale Clubului, ci și încrederea sportivilor, familiilor acestora și a întregii comunități în capacitatea administrației locale de a sprijini performanța și excelența.

În realitate însă consider că, în lumina evenimentelor recente, singurul obiectiv pe termen scurt și mediu este demiterea mea, recenta intrare în dizgrațiile conducerii administrației publice locale din motive ce nu le înțeleg. Acest lucru este evidențiat și de inițiativa de constituire a unei noi comisii de evaluare a activității mele, printr-un proiect inclus pe ordinea de zi suplimentară a ședinței Consiliului Local al Municipiului Constanța din data de 13.12.2024. Aceasta este, de fapt, a doua astfel de tentativă, având în vedere că o comisie anterioară, constituită prin HCL nr. 285/2024, nu a emis un raport favorabil demiterii mele.

Subliniez că o astfel de inițiativă este nelegală, deoarece prevederile contractului de management a directorului Clubului Sportiv Municipal Constanța, aprobate prin HCL nr. 313/2022 – și deci ridicate la rangul de act normativ local – permit evaluarea activității doar la finalul mandatului, nu pe parcursul acestuia. În plus, și abrogarea unei comisii anterior constituite, care nu a emis concluziile favorabile unei astfel de măsuri, este la fel de nelegală ”, anunțat Andrei Talpeș.