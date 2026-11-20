Cristiano Ronaldo (41 de ani) s-a retras de la națională fără să fi fost organizat un eveniment special în semn de omagiu pentru parcursul acestuia în tricoul Portugaliei.

Acest scenariu ar putea fi totuși posibil, în ciuda tensiunilor cu selecționerul Jorge Jesus. În paralel, Ronaldo și-ar pregăti propriul meci de retragere pentru finalul carierei.

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Ronaldo și-a anunțat retragerea de la echipa națională pe 5 noiembrie, după 23 de ani petrecuți în tricoul Portugaliei.

Decizia a venit la mai bine de o lună după conflictul cu Jorge Jesus. Pe 30 septembrie, atacantul a părăsit cantonamentul echipei naționale, după ce a aflat că nu va fi utilizat nici în partida cu Danemarca. Ronaldo fusese rezervă neutilizată și în victoria cu Norvegia, scor 2-1.

Ronaldo, meci de retragere de la naționala Portugaliei?

Deși s-a retras de la echipa națională, Cristiano Ronaldo ar putea avea parte de un ultim meci în tricoul Portugaliei, în semn de omagiu pentru parcursul său incredibil în fotbalul internațional, potrivit The Athletic.

În ciuda tensiunilor cu Jorge Jesus, surse apropiate celor doi susțin că este încă posibilă organizarea unui meci de retragere al lui Ronaldo.

The Athletic, citat de Abola, scrie că va fi nevoie însă de timp până când rănile conflictului din ultimele săptămâni, care a dus la retragerea de la națională a lui CR7, se vor putea închide.

Echipa lui Ronaldo ar pregăti însă un meci separat pentru când va pune punct carierei de fotbalist, care ar urma să le implice pe Sporting și Real Madrid.

La meciul cu Danemarca, pierdut de Portugalia cu 1-4, federația lusitană a organizat o ceremonie de omagiere pentru Ronaldo.

Toți jucătorii naționalei au intrat pe teren purtând tricouri cu celebrul număr 7, devenit simbolul legendei portugheze.

Dolores Aveiro, mama lui Ronaldo, a minimizat importanța organizării unui astfel de omagiu, după întreg scandalul de la națională.

„Nu mi-a plăcut omagiul pe care i l-au adus la Braga, pentru că omagiul trebuie să se facă împreună cu el, nu fără el. Adevăratul omagiu îi va fi adus de Sporting. Acolo este apreciat cu adevărat”, a spus aceasta, potrivit A Bola.

Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei: cifrele unei cariere legendare

Potrivit UEFA, portughezul a adunat 234 de selecții și 146 de goluri, fiind atât fotbalistul cu cele mai multe apariții, cât și cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin.

La națională, Cristiano a debutat când avea 18 ani. În următoarele două decenii, a devenit liderul reprezentativei și a stabilit recorduri care păreau greu de imaginat.

A ajuns la borna de 100 de goluri internaționale în septembrie 2020, iar în septembrie 2021 a depășit recordul deținut de iranianul Ali Daei, devenind cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin.

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