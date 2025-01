Când se va bate Dinamo la titlu? Zeljko Kopic: „Fără asta nu poți lucra, mai ales la un club ca acesta”

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, 47 de ani, a semnat prelungirea cu clubul, până în vara lui 2028

Tehnicianul croat a explicat pentru pagina oficială a clubului Dinamo cu ce gânduri continuă drumul alături de roș-albi, după un an plin de suișuri și coborâșuri pe banca „câinilor”, dar încheiat cu un loc în Top 3 Superliga și prestații din ce în ce mai solide și convingătoare.

Kopic: „Era doar o problemă de timp”

Întrebările din interviu aparțin reporterului clubului Dinamo

Oficial, „câine roșu” până în 2028. Care sunt primele impresii?

Sunt fericit să fiu aici, să fiu parte dintr-un club atât de mare și vreau să-mi continui munca, a mea, a noastră, să facem Dinamo o echipă mai bună în perioada următoare.

Nu a fost nicio telenovelă în privința contractului, doar lucruri care trebuiau puse la punct. Fanii erau puțin stresați, dar nu au fost probleme...

Totul face parte din joc, dar din punct de vedere al clubului și din ce îmi doream eu nu am avut niciun motiv să ne fie teamă [că nu vom ajunge la un acord], era vorba doar de detalii. Am comunicat tot timpul, ambele părți trebuie să fie satisfăcute, fericite. Era doar o problemă de timp pentru a ne pune de acord.

„Dinamo va fi o forță a fotbalului românesc”

Obiectivul din acest sezon e clasarea pe locurile 6-8, care e strategia pe viitor?

Când vorbim de planuri, avem pe termen scurt și pe termen lung. În prima parte, ideea principală a fost să salvăm clubul, să creăm stabilitate, să construim ADN-ul clubului, cum vrem să jucăm, ce profil de jucători vrem și să avem cele mai bune rezultate posibile.



Acum suntem pe un drum bun. Sezonul viitor, clubul va face totul să iasă din insolvență, să joace în Europa și să aducă Dinamo cât de sus se poate. Vrem să jucăm un fotbal bun, să promovăm fotbaliști tineri, să jucăm un fotbal ofensiv, să avem o conexiune bună cu fanii, să ne apropiem de câștigarea trofeelor, acolo unde trebuie să fie Dinamo.

Sunteți arhitectul părții sportive de la Dinamo, când ați venit, situația nu era bună, ați salvat clubul. Nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în acest sezon. Când va fi gata Dinamo să se bată la titlu?

Interviu cu Željko Kopić Primul interviu cu Željko Kopić după prelungirea contractului ⚽ Posted by Dinamo Bucuresti on Saturday 11 January 2025

Din primul moment nu e vorba doar de mine, e vorba de Andrei Nicolescu, Rică (n.r. Aurel Arion) - cel care reprezintă Renovatio, staff-ul, jucătorii, fiecare parte din club e importantă pentru mine, singur nu poți construi ceva special.



Știu că titlul e un vis al fanilor și al tuturor celor care lucrăm aici, pentru asta muncim. Sper că stadionul va fi gata cât mai curând posibil și când vom avea asta, vom construi facilități, când clubul va crește în aceste feluri, Dinamo va fi o forță a fotbalului românesc. Până atunci vom da totul. Felul în care acționarii decid să meargă, pas cu pas, e drumul corect.

„Nu suntem încă unde vrem să fim”

Trecutul a fost dificil, dar Dinamo începe să atace nonstop, să fie acea echipă ofensivă, care creează probleme adversarilor. Cât de greu a fost să schimbați mentalitatea?

N-a fost ușor. Am discutat și am încercat să înțeleg ce e Dinamo, cum vrem să jucăm și unde vrem să ajungem. Nu e vorba doar de sistemul de joc ci și de transferuri, ca departamentul de scouting să știe exact care e ADN-ul echipei și profilul lor. E un amestec de muncă, pregătire mentală, transferuri.



Nu suntem încă unde vrem să fim, vom avea momente bune, momente proaste, dar asta vrem să dezvoltăm și nu ne vom opri. Știm cum vrem să jucăm, ce este Dinamo și vom depune toate eforturile pentru a reuși.

În ochii fanilor, vă reprezintă cuvintele „high intensity, high energy (n.r. intensitate mare, energie ridicată)” . Le tot repetați și vedem asta și în echipă...

Când vorbesc despre fotbal, despre echipă, despre tactică, e minimum pentru a juca în echipă. Fără asta nu poți face parte din ea, dintr-o echipă câștigătoare. Azi, fotbalul fără intensitate, fără energie, fără spirit de luptă nu e cum îl văd eu și cum văd Dinamo.



Dinamo fără energie, fără a se lupta la fiecare duel, pentru fiecare minge, nu reprezintă clubul nostru. Eu insist pe asta din prima zi când am venit aici. A fost greu când nu puteam arăta asta pe teren. Nu e ușor să treci prin asta.



Acum când văd fanii fericiți, mulțumiți, chiar când nu câștigăm dar ei văd acest spirit și că suntem gata să luptăm pentru cest club, acest tricou, mă inspiră și mă face să-mi depășesc limitele, să dau totul pentru club.

„Suntem împreună și mergem în aceeași direcție”

Acum că v-ați prelungit contractul, vă simțiți măcar 1% român?

Da, mă simt, mă simt. Am rutina mea, am prieteni aici, îmi place la Săftica, România e o parte din mine. E un sentiment, o emoție, în fotbal nu poți lucra fără sentimente, mai ales la un club ca Dinamo, să nu fii conectat cu orașul, cu clubul, cu fanii. Toate astea mă influențează.

Cât de mult contează pentru un antrenor să aibă o relație bună cu președintele, cu conducerea?

E important să ai o relație bună cu conducerea, să fii sincer, să dialoghezi. Nu avem mereu aceleași idei, am avut și momente grele, opinii diferite, dar pentru mine a fost mereu important să văd că președintele vrea doar să îmbunătățească clubul.



Văd pasiunea, cum muncesc toți pentru a crește nivelul. Avem și niște limitări, și în unele momente poate vreau prea mult, dar nu e realist. Suntem împreună și mergem în aceeași direcție. E foarte, foarte important să ai această energie de a continua, mai ales în momentele grele.

La Dinamo e acest slogan „[Să fim] mai mult decât am fost” și am deja imaginea în minte (n.r. cel care pune întrebarea este Bogdan Alecu, community managerul „câinilor”), în 2028, cu dvs. pe noul stadion Dinamo, ridicând trofeul de campion, de ce nu și Cupa, Supercupa și stând pe bancă la meciuri din cupele europene. E posibil?

Sună minunat! Pentru noi toți, fanii noștri, toți cei care simt pentru Dinamo și trăiesc pentru Dinamo, nimeni nu ne poate lua ocazia de a visa la asta. Dar nu e vorba doar de a visa și a nu lucra pentru asta. Pentru mine e important să lucrăm zilnic, împreună, să avem acest vis, această imagine în minte. Orice e posibil.

La final, vreți să le transmiteți un mesaj suporterilor care au fost atât dornici să vă vadă semnând prelungirea?

Sunt fericit că am prelungit, sunt fericit să fiu aici, să fac parte din familia Dinamo. E un an în care cred că am creat ceva împreună. Sper ca în perioada următoare să avem multe motive să sărbătorim și să fim fericiți!