Hermannstadt - Dinamo 0-2. Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul „câinilor”, a fost eliminat la partida cu sibienii, după o reacție nervoasă la adresa arbitrului.

Tehnicianul nu va putea sta pe bancă la derby-ul cu FCSB din prima etapă a grupelor Cupei României, programat miercuri, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Dinamo s-a impus, după patru ani, în fața celor de la Hermannstadt, cu scorul de 2-0.

Zeljko Kopic a avut o izbucnire necaracteristică, în minutul 34 și a fost eliminat.

Hermannstadt - Dinamo 0-2. Zeljko Kopic a explicat motivul reacției sale nervoase

Antrenorul lui Dinamo a răbufnit la marginea terenului, protestând vehement, nemulțumit că arbitrul nu acordase fault. A primit cartonașul roșu, însă s-a dus cu greu în tribună, după ce a țipat și a gesticulat către „central”.

„ Am avut sentimentul că trebuie să reacționez . Nu am spus lucruri urâte, doar am întrebat despre anumite lucruri. Încerc să mă comport frumos.

Asta este. Când ești într-o familie, dacă simți că trebuie să faci ceva pentru familia ta, asta faci”, a declarat Kopic, la Digi Sport.

Eliminarea îi va aduce o suspendare de cel puțin un meci, astfel că va rata derby-ul cu FCSB din prima etapă a grupelor Cupei României.

VIDEO. Hermannstadt - Dinamo: penalty-ul scos de Cîrjan și transformat de Selmani

Kopic este mulțumit de rezultatul de la Sibiu.

În urma acestei victorii, „câinii” au urcat pe locul 4 în campionat, cu 21 de puncte, în timp ce trupa lui Măldărășanu a picat pe loc de baraj, locul 14, cu 13 puncte.

„Trebuie să spun că am avut destul de multe probleme după ultima pauză internațională.

Știam că putem juca, dar aveam îndoielile mele având în vedere că nu treceam printr-o perioadă bună”, a declarat antrenorul, despre partida cu sibienii

Cred că noi am jucat cu personalitate. Am pus multă pasiune și sentimente pentru tricoul pe care îl purtăm. Zeljko Kopic

Zeljko Kopic îl consideră pe Marius Măldărășanu un antrenor de top

În urmă cu câteva zile, conducerea clubului Hermannstadt, a decis să continue colaborarea cu Marius Măldărășanu, deși antrenorul acumulase 5 meciuri consecutive fără victorie, iar acesta este cel de-al șaselea.

„Pentru mine, este un antrenor de top. Nu vreau să vorbesc despre mine, dar orice meci pregătim o facem în funcție de adversar.

Întotdeauna am avut meciuri grele cu echipa lui Măldărășanu.

În acest sezon, nu pot vorbi despre ce se întâmplă cu această echipă, dar pot să spun că nu le ies lucrurile ca în trecut”, a mai spus tehnicianul „câinilor”