Kopic, înainte de Meciul cu UTATehnicianul „câinilor” a anunțat ce jucător este incert la Dinamo: „Nu a fost prea mult timp pentru a ne recupera”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre confruntarea cu UTA Arad .

Dinamo - UTA va avea loc mâine, 2 noiembrie la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro şi în direct pe Digi Sport 1 şi Prima Sport 1.

Tehnicianul croat a vorbit, în conferința de presă despre meciul cu elevii lui Mircea Rednic și despre starea actuală a jucătorilor săi.

Dinamo - UTA. Kopic: „Nu a fost prea mult timp pentru a ne recupera”

Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre meciul pe care echipa sa îl va avea împotriva celor de la UTA Arad, formaţie care se află pe locul 9 în clasament, cu 18 puncte.

„În momentul de față, suntem într-o poziție stabilă în campionat, unde vrem să fim pentru a lupta pentru acest playoff.

Între timp, cred că am început sezonul destul de bine, am avut multe meciuri bune, momente bune. Dar cred că am făcut multe îmbunătățiri și cu aceste îmbunătățiri vin așteptări mai mari.

Știm că va fi un meci dificil, nu a fost prea mult timp pentru a ne recupera după ultimul meci ”, a declarat Zeljko Kopic, la dinamo1948.club.

Cei de la UTA sunt foarte competitivi, organizați defensiv, cu tranziții rapide în atac, vor aștepta momentele potrivite pentru contraatacuri. Desigur, dacă le dăm oportunitatea să joace, să mențină posesia, o vor face, dar sunt o echipă stabilă și știu ce vor, cum să joace. Trebuie să fim cu adevărat la cel mai bun nivel. Zeljko Kopic

La Dinamo „doar Milanov a avut o mică problemă”

Kopic a explicat că echipa sa a fost nevoită să facă schimbări în repriza a doua din meciul cu FCSB, din Cupa României, încheiat 0-4.

„ Știți că acum câteva săptămâni am avut probleme cu accidentările și de aceea am decis să facem schimbări în acest meci de Cupă.

Nu a fost o alegere bună pentru forma echipei, dar pentru noi e foarte important să avem jucătorii sănătoși și pregătiți pentru toate meciurile până la Crăciun.

Doar Milanov a avut o mică problemă, dar vom vedea astăzi, poate va fi și el gata, iar toți jucătorii sunt bine”, a mai spus Kopic.

Zeljko Kopic, suspendat în meciul Dinamo - UTA Arad

În meciul Hermannstadt - Dinamo 0-2, Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a avut o izbucnire necaracteristică în minutul 34 și a fost eliminat.

Antrenorul lui Dinamo a răbufnit la marginea terenului, protestând vehement, nemulțumit că arbitrul nu acordase un fault.

A primit cartonașul roșu, însă s-a dus cu greu în tribună, după ce a țipat și a gesticulat către „central”.

Acesta a ratat meciul cu FCSB, închieat 4-0, din Cupa României, pe banca tehnică fiind Florentin Petre, secundul lui Kopic.