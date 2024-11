AC Milan - Napoli 0-2. Echipa de lângă Vezuviu s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A, după ce s-a impus pe San Siro, marți seara, în etapa a zecea.

Antrenorul Antonio Conte a afirmat că obiectivul este calificarea în sezonul viitor al competițiilor europene, însă visează și la un nou titlu de campioană.

Napoli a terminat pe locul 10 în sezonul precedent al campionatului Italiei și a ratat prezența pe scena europeană.

Formația „Gli Azzurri” a profitat de programul încărcat al adversarelor și a obținut 8 victorii în primele zece runde.

AC Milan - Napoli 0-2, în etapa #10 din Serie A

Napoli a început cum nu se putea mai bine partida de pe San Siro: Lukaku ('5) a câștigat un duel fizic cu Pavlovic și a marcat cu un șut plasat.

Oaspeții s-au distanțat chiar înainte de pauză, când Kvaratskhelia ('43) a înscris cu o execuție excelentă de la marginea careului.

AC Milan a crezut că a redus din diferență prin Morata ('47), însă atacantul spaniol se afla în ofsaid și lovitura sa bună de cap nu a modificat tabela.

Formația lui Paulo Fonseca a expediat 11 șuturi spre poarta lui Meret, dar a terminat cu 0 în dreptul golurilor.

Grație acestui succes, Napoli a acumulat 25 de puncte și s-a distanțat la 7 lungimi de Inter, echipa de pe locul secund (campioana en-titre are un meci mai puțin disputat).

De cealaltă parte, AC Milan rămâne cu 14 puncte și ocupă locul 8 (are și un meci restant).

Antonio Conte visează la titlu: „Ar fi ceva incredibil”

Echipa de pe Stadionul „Diego Armando Maradona” își dorește să-i facă fericiți pe fani cucerind un nou titlu de campioană. Conte spune că încearcă să-și mențină jucătorii cu picioarele pe pământ.

„Scudetto? Nimeni nu se ascunde. Vedem cu realism ce facem în acest an. După 10 etape este ceva incredibil și neașteptat, nici cei mai nebuni nu ar fi prezis asta. Dar noi rămânem cu picioarele pe pământ.

Știm care este obiectivul nostru, și anume să ne întoarcem în Europa. Dar sunt cinci sau șase echipe care vor același lucru. Să câștigăm titlul ar fi ceva incredibil. Ne-am dat trei ani. Reconstruim ceva și este nevoie de timp.

Încercăm să hrănim visele fanilor, dar trebuie să avem echilibru. Fanii noștri ne-au urmat cu pasiune chiar și astăzi, este corect ca ei să viseze. Trebuie să fim pregătiți atunci când există unele eșecuri. Vrem să îi facem pe fanii napoletani mândri de această echipă”, a declarat Conte pentru DAZN, citat de Reuters.

33 de ani a așteptat Napoli cel de-al treilea titlu din istoria clubului (1990 - 2023).

Explicațiile lui Paulo Fonseca: „Eu sunt mereu responsabil”

Contestat pentru rezultatele mixte obținute în prima parte a sezonului, Fonseca s-a declarat mulțumit de modul în care arată echipă, singurul lucru la care trebuie să mai lucreze fiind finalizarea în fața porții.

„Eu sunt întotdeauna responsabil pentru ceea ce se întâmplă pe teren. Am făcut greșeli la goluri, nu este ușor să începi meciul cu un gol primit după cinci minute.

Privind jocul în ansamblu, totuși, am avut o reacție bună, am jucat un fotbal pozitiv, ne-am creat ocazii.

Mai credem în lupta pentru Scudetto? Nu pot spune altceva, bazându-mă pe ceea ce am creat, pe modul în care am rămas uniți. Abia am jucat nouă meciuri, nu-mi amintesc echipe care să fi câștigat campionatul după nouă meciuri, nici care să-l fi pierdut.

Totuși, trebuie să ne îmbunătățim rezultatele pentru a intra în această luptă. În seara asta am creat, nu am reușit să fructificăm ocaziile pe care le-am avut. Am avut 4-5 situații de a marca și nu a fost ușor în fața unui adversar ca Napoli”, a declarat Fonseca, citat de Gazzetta dello Sport.