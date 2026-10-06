Adrian Mutu (47 de ani) și Gică Popescu (58 de ani), foști internaționali români, au analizat evoluția României după meciul cu Suedia din Liga Națiunilor, scor 0-1.

Cei doi au remarcat că „tricolorii” au arătat mai bine decât în precedentele trei partide.

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România venea după trei înfrângeri consecutive în grupă, 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina și 0-6 cu Polonia.

România - Suedia 0-1 . Mutu: „Încă avem probleme mari defensive”

Adrian Mutu a atras atenția asupra ușurinței cu care suedezii au ajuns în apropierea porții.

„Rezultatul negativ umbrește evoluția mai bună a «tricolorilor». Chiar dacă am pierdut în seara asta, am jucat mai bine decât în precedentele trei meciuri.

Încă avem probleme mari defensive. Mi se părea că ajung prea ușor cu mingea în careul nostru și, de câte ori ajungeau acolo, era un mare pericol.

A fost și o greșeală de poziționare a lui Rațiu, care ajunge târziu lângă jucătorul lor, și de acolo vine golul. Poate și Hindrich s-a băgat sub minge”, a spus Mutu la Antena 1.

FOTO. Golul primit de România

Fostul internațional consideră că România are în continuare dificultăți și atunci când încearcă să preseze adversarul.

„Încă nu avem timing bun la presing. Ieșim pe rând, ieșim cu întârziere, în contratimp, și suntem eliminați foarte ușor.

Suferim când adversarul are posesia și alergăm prea mult după minge. N-am fost nici foarte periculoși în fața porții”, a mai spus Mutu.

Gică Popescu: „Eu cred că acolo am fost depășiți”

Gică Popescu a identificat o altă problemă în jocul României.

„Stanciu, destul de lent. Răzvan Marin, de asemenea, care cobora foarte mult lângă fundașii centrali și își pierdea poziția din mijlocul terenului.

Eu cred că acolo am fost depășiți. În primul rând, la mijlocul terenului. Ei aveau o posesie mult mai bună și erau mult mai agresivi acolo”, a spus Gică Popescu.

Treceau foarte ușor de linia noastră de mijloc și ajungeau la nivelul fundașilor, fie că erau cei de bandă, fie cei centrali. De aceea aveam senzația că ajung foarte ușor la finalizare, pentru că treceau foarte ușor de linia noastră de mijloc. Gheorghe Popescu, fost căpitan al echipei naționale

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