ROMÂNIA - SUEDIA 0-1. Al patrulea eșec consecutiv al acestei campanii de Liga Națiunilor, golaveraj 3-13.

Dar ultimele 30 de minute parcă nu au mai fost la fel de rele, mai ales venind după 0-6 cu Polonia.

La sfârșit, fanii naționalei s-au împărțit. Unii i-au huiduit, fluierat, alții i-au aplaudat.

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Ultima jumătate de oră în fața Suediei a fost mai aproape de ce ar fi trebuit să jucăm și până acum în această Ligă a Națiunilor.

Ce a făcut naționala bine în ultimele 30 de minute

De ce ar vrea și Gică Hagi să vadă la națională.

O echipă cu mai multă încredere, care nu mai face atâtea erori în ambele faze, care se apără mai sigur și care atacă având uneori toți jucătorii în jumătatea adversă de teren.

O echipă cu fundașii laterali ca extreme, și Rațiu, pe dreapta, și Eissat, pe stânga.

„Tricolorii” au fost mai buni în presing, mai rapizi în ofensivă, mai concentrați la pase.

Suedia s-a retras spre final și pentru că era mulțumită de avantaj, chiar dacă minim. Dar și pentru că noi am împins-o spre propria poartă.

Finalizarea tot ne-a lipsit. Patru șuturi pe poartă, fără să egalăm

Pe acest fond au apărut și primele șuturi pe poartă. Ne-a lipsit însă finalizarea. N-am tras bine.

Stanciu, vertical (58), portarul suedez a prins cu dificultate.

Pasa foarte bună a lui Man pentru Tănase (63), care a șutat din careu direct în goalkeeper.

Mingea lui Cicâldău (74), mijlocașul Craiovei putând finaliza mai bine, mai puternic. Mai precis.

Zece minute mai târziu, a tras și Man. Din nou, fără efect pe tabelă.

4-2 a fost raportul șuturilor pe poartă la România - Suedia

Puteam primi al doilea gol în prelungiri. Bară!

În prelungiri, puteam totuși să mai primim un gol. Un contraatac care ne-a prins total descoperiți.

Suedezul cu mingea la picior a pătruns oblic spre careu, pasă spre coechipier, fentă Svensson și șut în bară.

Mulți fani i-au fluierat pe „tricolori”. Alții i-au aplaudat

La sfârșitul partidei, jucătorii lui Hagi au făcut turul terenului, aplaudând cei aproape 50.000 de fani.

Suporterii s-au împărțit. Unii i-au huiduit, fluierat. Alții i-au aplaudat.

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