Mulțumiți de Mutu Conducerea Petrolului a analizat primul meci al „Briliantului”: „Are nevoie de timp. Am văzut multe lucruri bune”

Adrian Mutu (46 de ani) a debutat ca antrenor la Petrolul contra cei de la Oţelul, iar meciul s-a încheiat 0-0.

Oficialii „lupilor galbeni” sunt mulțumiți de atitudinea noului tehnician.

Claudiu Tudor, președintele Petrolului, a vorbit despre debutul lui Mutu, acordându-i nota 7 pentru modul în care a pregătit echipa, în special faza defensivă.

Claudiu Tudor, despre Mutu: „Sunt mulțumit, am văzut multe lucruri bune la el”

„Cu siguranță sunt foarte mulțumit de Adi și nu o spun doar de complezență! Sunt mulțumit de modul în care lucrează și sincer mi-a plăcut cum a pregătit faza defensivă.

Sunt multe plusuri pe care un om de fotbal le vede. Unul dintre ele este cum a contracarat începutul de joc, când echipa adversă a plecat cu mingea de jos și nu a reușit să ne surprindă niciodată.

Am văzut multe lucruri bune la el. Are nevoie de timp, nu poate echipa în 10 zile să arate așa cum vrea el. Are toată susținerea noastră și vom face totul pentru el, pentru că este un băiat de caracter

I-am și spus ieri, vă recunosc, «mă așteptam să fii cu nasul pe sus», dar sub nicio formă! Este un băiat care mănâncă fotbal pe pâine”, a declarat Claudiu Tudor, conform fanatik.ro.

I-aș da nota 7 pentru debut, pentru că ne-a lipsit golul și nu putem să îi dăm 10. Nu e ușor nici pentru Adi, este o presiune mare pe el. Toată lumea este cu ochii pe el, să vadă ce se întâmplă. Toate echipele, prin venirea lui, te tratează altfel. Dacă era de la începutul campionatului, cu siguranță era mai simplu și pentru el. Claudiu Tudor, președinte Petrolul Ploiești

Ce urmează pentru Adrian Mutu la Petrolul

Numit în pauza competițională de iarnă, fostul internațional român a preluat echipa după plecarea lui Mehmet Topal.

Echipa se află pe locul șapte în Liga 1, cu 32 de puncte acumulate în cele 22 de meciuri jucate.

Următorul meci al echipei antrenate de Mutu va avea loc contra celor de la FC Botoșani, pe 27 ianuarie, începând cu ora 17:00.