Alexandru Roșca (21 de ani), portarul celor de la Dinamo, a vorbit despre convocarea la echipa de tineret pentru meciurile de pregătire cu Portugalia și Olanda.

Roșca s-a arătat onorat de oportunitatea oferită și a vorbit și despre cum a trăit prima lui convocare la echipa națională, în anul 2023, pe vremea când evolua pentru CSC Șelimbăr.

Alexandru Roșca: „De când ești copil îți dorești să fii convocat la echipa națională”

„Pot să zic că este o onoare. De când ești copil îți dorești să fii convocat la echipa națională, clar este o bucurie mare.

A fost ceva minunat, eu nefiind convocat înainte la echipa națională, clar a fost ceva de vis. Impresarul meu mi-a dat prima dată vestea. Nu mă așteptam”, a spus Alexandru Roșca într-un interviu pentru FRF TV.

Roșca a vorbit și despre un posibil debut în tricoul „tricolorilor”, dar a ținut să sublinieze că dacă acesta nu se va produce nici de această dată nu se va supăra pe Daniel Pancu.

„Este foarte greu să joci, dar, până la urmă, Mister decide și sigur decide ce este mai bine pentru echipă.

Așa cum am plecat cu șansa a doua la Șelimbăr, și, acum, la Dinamo pot să zic că este foarte important să ai răbdare și să muncești. Sunt încrezător, dar și dacă nu va veni nu voi fi supărat”

Alexandru Roșca: „ M-am apucat de fotbal în clasa I”

Portarul lui Dinamo a povestit și momentul care l-a făcut să ia decizia să se apuce de fotbal, dar și una dintre cele mai frumoase amintiri din perioada junioratului.

„M-am apucat de fotbal la vârsta de 7-8 ani, în clasa I, din cauza unui coleg. Eram prieteni foarte buni și el nu mai avea timp să iasă cu mine pe afară să ne jucăm și cum el mergea tot timpul acolo am zis să merg și eu să stau cu el și asta a fost.

O amintire foarte frumoasă e fix când am intrat în poartă. Peste 2 zile am avut turneu și am luat titlul de cel mai bun portar. Nu am început ca portar, în primii 5-6 ani am fost pe teren”.

Alexandru Roșca: „Meciurile trebuie tratate cât mai serios”

Nu în ultimul rând, Roșca a vorbit și despre următoarele meciuri ale lui Dinamo din play-off:

„Niște meciuri foarte importante și foarte tari. Probabil este unul dintre cele mai puternice play-off-uri din ultimii ani și clar este o vizibilitate să poți merge mai sus. Așa că meciurile trebuie tratate cât mai serios”.

În prima etapă din play-off, Roșca a trebuit să se recunoască învins de 3 ori în partida pierdută cu CFR Cluj, scor 3-1.

11 meciuri fără gol primit a bifat Alexandru Roșca în acest sezon

Lotul convocat de Daniel Pancu pentru meciurile cu Portugalia și Olanda

Portari: Otto Hindrich (CFR Cluj), Alexandru Roșca (Dinamo), Vlad Rafailă (US Lecce / Italia);

(CFR Cluj), (Dinamo), (US Lecce / Italia); Fundași: Darius Oroian (Sepsi OSK), Dan Sîrbu (Farul Constanța), Cristian Ignat (Rapid), Matteo Duțu (AC Milan / Italia), Ümit Akdağ (Toulouse FC / Franța), Matei Ilie (CFR Cluj), Costin Amzăr (Al Nasr / Emiratele Arabe Unite), Andrei Borza (Rapid);

(Sepsi OSK), (Farul Constanța), (Rapid), (AC Milan / Italia), (Toulouse FC / Franța), (CFR Cluj), (Al Nasr / Emiratele Arabe Unite), (Rapid); Mijlocași: Constantin Grameni (Rapid), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia / Cipru), Cristian Mihai (UTA Arad), Alexandru Musi (FCSB), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Rareș Ilie (Catanzaro / Italia), Ianis Stoica (FC Hermannstadt), Andrei Gheorghiță (FCSB), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova);

(Rapid), (Unirea Slobozia), (APOEL Nicosia / Cipru), (UTA Arad), (FCSB), (Dinamo), (Catanzaro / Italia), (FC Hermannstadt), (FCSB), (Universitatea Craiova); Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj), Ionuț Cojocaru (Farul Constanța)

Programul tricolorilor din luna martie:

Vineri, 21 martie, ora 20:30: Portugalia U21 – România U21, Famalicao Municipal Stadium

Marți, 25 martie, ora 19:30: România U21 – Țările de Jos U21, „Arcul de Triumf” București