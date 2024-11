Dan Petrescu, impresionat Antrenorul lui CFR Cluj și-a lăudat doi jucători, după victoria cu Oțelul Galați: „Merită felicitări”

Oțelul - CFR Cluj 0-1. Formația lui Dan Petrescu (56 de ani) a câștigat restanța cu gălățenii și ajunge pe locul 2 în Liga 1.

Antrenorul a ținut să-i felicite la finalul meciului pe Alin Fica (23 de ani) și Virgiliu Postolachi (24 de ani) pentru evoluția foarte bună.

CFR Cluj s-a impus în deplasarea de la Oțelul, restanță din etapa #6, și s-a apropiat la 3 puncte de rivala din oraș, U Cluj.

Dan Petrescu: „Fica a fost cel mai bun jucător al nostru”

Tehnicianul clujenilor este mulțumit de poziția în clasament, dar își dorea mai multe reușite în atac. Printre altele, le-a acordat merite lui Fică și Postolachi pentru jocul prestat.

„În ultimele două deplasări a fost scorul care îmi place, 1-0, se pare că s-a întors spiritul. Am luat 7 puncte în 3 meciuri în deplasare. Nici clasamentul nu arată rău. Avem pauză acum, apoi un meci greu, cu Rapid.

Noi nu am încercat să ne apărăm, Oţelul ne-a făcut să ne apărăm. Aş fi vrut mai mult în atac, dar nu ne-au lăsat. Cei de la Oţelul au făcut un meci bun, doar că nu au avut multe ocazii.

Fica a fost cel mai bun jucător al nostru. Postolachi a făcut şi el un meci foarte bun. Toţi merită felicitări.

Mie mi-a plăcut spiritul băieţilor, nu ştiu cine va mai câştiga la Galaţi”, a declarat Dan Petrescu după meci, potrivit primasport.ro.

14 apariții a bifat Alin Fica pentru CFR Cluj, în acest sezon de Liga 1

Dan Petrescu: „Trebuie să facem un prim «11» stabil”

Antrenorul lui CFR rămâne, totuși, cu picioarele pe pământ și atrage atenția asupra campionatului imprevizibil. În plus, a subliniat și nevoia unui prim „11” de bază.

„Ne mai trebuie ceva. În primul rând, să ne calificăm în play-off, e incredibil ce e acolo. Te trezeşti afară din play-off dacă pierzi 2-3 meciuri la rând. Toate echipele bune au câştigat în etapa asta.

Trebuie să facem un prim 11 stabil, iar ceilalţi să intre de pe bancă. Nu avem acest prim «11» stabil, care să îmi dea încredere.

Am jucat foarte bine cu U Cluj, Craiova, FCSB, Sepsi, dar nu am bătut. Acum am jucat mai puţin bine, dar am câştigat. Dacă mai legăm nişte victorii, devenim şi noi periculoşi”, a mai adăugat Dan Petrescu.