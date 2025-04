Rapid - FCSB. Marian Aioani (25 de ani), portarul giuleștenilor, a fost prezent, sâmbătă, la conferința de presă a Rapidului.

Rapid - FCSB se joacă duminică, de la ora 21:00, într-o partidă din etapa #6 din play-off-ul Ligii. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro, dar și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Giuleștenii sunt conștienți că, după eșecul dureros din semifinalele Cupei României, scor 1-2 cu Hermannstadt, la Sibiu, nu le rămâne decât o singură variantă pentru îndeplinirea obiectivului: o clasare cât mai bună în Liga 1, adică în primele 4.

Rapid - FCSB. Aioani: „Nu putem să dăm timpul înapoi”

Aioani este conștient de faptul că echipa sa nu îți mai permite pași greșiți în ultimele cinci jocuri.

„Este un derby și este foarte important, situația nu este una foarte bună, am ratat unul dintre obiective, dar mai avem unul: clasarea pe locul 4 în play-off. Vom încerca să intrăm mult mai motivați și să luăm cele 3 puncte, pentru că o să ne fie de mare ajutor.

Situația a fost dificilă prin prisma faptului că am pierdut la Sibiu, dar ce contează acum este meciul următor, pentru că timpul nu putem să îl dăm înapoi. Luăm meciurile care urmează și încercăm să facem mult mai bine.

Aici, în Giulești, suporterii pot să pună presiune mare pe adversar. Noi îi așteptăm să vină să ne susțină, pentru că avem nevoie”, a declarat Marian Aioani

Aioani: „Presiunea este foarte mare”

Ecourile eșecului de la Sibiu încă îi chinuie, însă vor trebui să se reinventeze rapid, pentru o evoluție cât mai bună împotriva campioanei României.

„Atitudinea de la Sibiu nu a fost una bună din partea niciunui jucător, nu cred că a fost vreun jucător care să exceleze.

Trebuie să ne asumăm această vină. Ne rămâne decât să îndreptăm lucrurile acestea și să obținem rezultate în continuare, pentru că încă suntem în cursă, matematic, pentru a ne califica pe un loc de Europa.

O să fie dificil, pentru că presiunea este foarte mare. O să avem nevoie de cele trei puncte, pentru că dacă nu, cred că va fi foarte dificil să mai reușim să trecem pe locul patru ”, a completat Aioani.

Aioani: „Mai sunt și reproșuri, ca-n oricare familie”

Rapidiștii au discutat în vestiar despre ce n-a mers în ultimele partide și au tras concluziile.

Aioani este optimist că lucrurile negative nu se vor mai repeta, iar toate eșecurile recent vor fi, de fapt, doar lecții importante pentru viitor.

„ Ca în oricare familie, mai sunt și reproșuri, pentru că doar așa poți să construiești o relație mai solidă . Atâta timp cât nu spui lucrurile în față și încerci să o dai pe ocolite, lucrurile nu o să meargă bine și adevărul o să iasă la suprafață. Consider că o să reușim să trecem peste ce s-a întâmplat.

Dezamăgirea apare, pentru că nu numai contra lor am luat gol în minutul 94 sau 97. Am mai avut trei sau patru meciuri în care am încasat goluri la ultimele faze”, a concluzionat portarul.

