Surse GOLAZO.ro: conducerea Complexului Sportiv Arcul de Triumf a luat decizia de a nu-i mai permite Federației de Rugby să organizeze acțiuni pe stadion din cauza datoriilor neachitate.

Naționala de rugby a României urma să joace pe Arc 3 meciuri test în noiembrie: cu Chile, Canada și Uruguay

GOLAZO.ro a obținut documentele pe care șefii de la Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf le-au trimis celor de la Federația Română de Rugby.

Primul act este o notificare de plată, unde datoriile FRR apar defalcate. Sunt 10 facturi neachitate cu suma totală de 189.966,97 lei.

Cel de-al doilea document este o scrisoare trimisă atât către FRF, cât și către ANS, forul condus de Elisabeta Lipă, în care CSN Arcul de Triumf cere sprijin pentru rezolvarea situației: „Resursele noastre financiare sunt limitate, iar situația actuală nu ne permite să suportăm aceste costuri fără un suport financiar din partea dumneavoastră”.

Rugby-ul, dat afară de pe Arc

E din nou scandal între Federația de Rugby, condusă de Alin Petrache, și cei care administrează Arcul de Triumf. De această dată s-a trecut la notificări oficiale.

Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (foto: Sportpictures)

Și, conform surselor GOLAZO.ro, șefii de la Arcul de Triumf au informat oficial Federația de Rugby că nu le vor mai permite accesul pe stadion, pentru nici o acțiune, indiferent că e vorba despre meci sau despre organizarea unui cantonament în minihotelul de la complexul respectiv.

Motivul? Datoriile acumulate de FRR, care însumează zeci de mii de euro și care n-au mai fost achitate de aproape un an de zile.

Naționala de rugby a efectuat recent un stagiu la Arc, iar în luna noiembrie are programate aici 3 meciuri test: cu Tonga (9 noiembrie), Canada (16 noiembrie) și Uruguay (23 noiembrie).

Stadionul de la Arcul de Triumf a fost în administrarea FRR până să fie demolat și să se construiască cel nou, în cadrul proiectului pentru organizarea CE 2020 de fotbal.

Ulterior, Federația de Rugby nu l-a mai primit în administrare, iar acolo s-au jucat multe meciuri de fotbal, Dinamo și FCSB fiind echipele care l-au utilizat cel mai des.

Complexul dispune și de un minihotel, inclusiv cu restaurant, astfel că multe echipe de fotbal se cazează acolo.

Ultimul exemplu e Farul. Gică Hagi și fotbaliștii săi s-au cazat la Arc ieri, în vederea meciului cu Rapid, de astăzi, din Giulești.

Am văzut ce s-a scris în presă, a ajuns și la noi informația, și vom reveni cu un comunicat. În clipa în care vom ști exact cum stau lucrurile, îl vom oferi mass-media. Trebuie să pregătesc tot ce înseamnă facturi, alte acte, toate lucrurile care au fost plătite Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, pentru GOLAZO.ro

Întrebat dacă e vorba despre datorii neachitate, președintele Petrache a spus pentru GOLAZO.ro: „E o decizie a unui domn (n.r. - Radu Popa, director CSN Arcul de Triumf) care și-a luat acest complex pe persoană fizică. Eu am mai spus acest lucru, iar ceea ce se întâmplă acum cred că ar trebuie urmărit mai atent de alte organe ale statului român. Federația Română de Rugby va veni cu un comunicat de presă. Vom răspunde tuturor acuzațiilor care ni se aduc”.

Comunicatul Federației Române de Rugby

„Naționala de rugby este batjocorită, în continuare, de directorul, fost condamnat penal, al CSN Arcul de Triumf, și atrasă în jocuri politice. FRR are zero datorii la CSN Arcul de Triumf

Federația Română de Rugby respinge acuzele formulate de directorul, fost condamnat penal pentru delapidare, al CSN Arcul de Triumf, cu privire la datorii pentru anumite servicii.

Conform legislației din România, Legea nr. 72/2013, facturile se achită la 30 de zile. Conform propriei legislații, directorul, fost condamnat penal, al CSN Arcul de Triumf, pretinde ca ele să se achită în avans sau la 3 zile de la emitere.

La momentul emiterii acestui comunicat FRR nu are vreo datorie la CSN Arcul de Triumf, ceea ce arată reaua credință și faptul că directorul, fost condamnat penal, al CSN Arcul de Triumf, încearcă, prin orice mijloace, să discrediteze Federația și lovește, fără scrupule, în echipa națională.

Înțelegem că directorul, fost condamnat penal, este obișnuit să primească sumele în avans sau prin intermediul diverselor firme cu care CSN lucrează, dar FRR va efectua mereu plățile conform legislației din țara noastră.

Solicităm Prim Ministrului, domnul Marcel Ciolacu, și doamnei Elisabeta Lipă, președinte al Agenției Naționale pentru Sport, un control amănunțit cu privire la modul în care este condus și manageriat CSN Arcul de Triumf.

Reamintim că sumele pentru acțiunile echipelor reprezentative vin de la Agenția Națională pentru Sport, aceeași care finanțează și CSN Arcul de Triumf. FRR a achitat, cu celeritate, absolut toate facturile emise de către CSN Arcul de Triumf, însumând, în acest an, 409.405,15 lei.

În ceea ce privește acest atac, FRR este o victimă colaterală a luptei pe care directorul, fost condamnat penal, al CSN Arcul de Triumf, o are cu conducerea ANS.

Spre exemplu, meciurile Lupilor din Cupa Europei sau finala Cupei României, din 14 decembrie 2024, au fost achitate în avans, tocmai pentru a arăta buna credința și faptul că suntem un partener serios, dar și pentru că am fost condiționați.

La solicitarea mai multor cluburi din întreaga țară, FRR analizează oportunitatea organizării unor acțiuni în stradă în perioada următoare, ca urmare a presiunilor la care este supus rugbyul în ultimii ani și pentru faptul că Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf nu poate fi utilizat conform nevoilor echipelor naționale.

Îl asigurăm pe directorul, fost condamnat penal, al CSN Arcul de Triumf, că Stejarii vor juca pe stadionul lor istoric toate meciurile din Noiembrie, indiferent de minciunile sfruntate pe care le va arunca în spațiul public și îl rugăm să nu mai vorbească despre managementul Federației atât timp cât despre activitatea domniei sale s-au pronunțat mai multe instanțe de judecată. De asemenea, îi ținem pumnii la procesul pe care îl are în desfășurare cu un alt CSN, Nicolae Navasart.

Facem apel la jurnaliști să verifice din mai multe surse informațiile provenite de la un fost condamnat penal pentru delapidare în formă continuată și fals în înscrisuri”.

Comunicatul oficial al administratorului stadionului Arcul de Triumf

Dragi susținători,

Vă informăm cu regret că din cauza restanțelor financiare semnificative acumulate de Federația Română de Rugby, suntem nevoiți să anulăm toate evenimentele solicitate de această instituție în cadrul complexului.

Am întârziat cât s-a putut de mult această măsură, am căutat soluții, am încercat să suplinim aceste deficiențe majore, însă comportamentul neserios și lipsa de responsabilitate demonstrată de responsabilii din cadrul federației, care au ales să nu își onoreze obligațiile financiare, ne-au adus în punctul în care să nu mai avem altă soluție.

Este inacceptabil ca o federație sportivă să trimită sportivi în cantonamente fără a le asigura plata pentru cazare, masă și alte nevoi esențiale. De asemenea este o atitudinea dăunătoare și iresponsabilă să li se ceară sportivilor performanță în condițiile în care niciunul nu beneficiază de un suport financiar.

Aceste acțiuni pun în pericol integritatea sportului românesc, dar și stabilitatea financiară a altor societăți care colaborează cu Federația. Ne aflăm în această situație și în consecință ținem să precizăm că orice colaborare viitoare cu FRR se va desfășura exclusiv cu plata serviciilor prestate în avans.

Cât despre recuperarea prejudiciilor cauzate până acum, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanțelor de judecată.

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru sprijinul vostru continuu. Rămâneți alături de noi în lupta pentru un sport românesc corect și responsabil!

Cu stimă,

Radu Popa

Director CSN Arcul de Triumf”