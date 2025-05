Tragedie în motociclism Doi piloți au murit în timpul unei curse din Marea Britanie, după un  accident masiv cu 11 concurenți implicați

Tragedie în motociclism. Owen Jenner (21 de ani) și Shane Richardson (29 de ani) și-au pierdut viața în primul viraj, în urma unui accident ce a implicat 11 participanți.

Evenimentul tragic a avut loc, duminică, în cursa de la Oulton Park (Marea Britanie), din cadrul Quattro Group British Supersport Championship.

Pe lângă decesul celor doi, un al 3-lea motociclist, Tom Tunstall (47 de ani), se află în stare gravă în spital, iar alți 5 au suferit răni minore în urma accidentului. Doar 3 dintre cei implicați au scăpat fără să aibă nevoie de îngrijiri medicale.

Poliția a demarat o investigația pentru a afla ce a dus la decesul celor doi piloți. Englezul Owen Jenner s-a stins din viață din cauza rănilor severe suferite la nivelul capului, în ciuda eforturilor făcute pe loc de a-l resucita, scrie The Guardian.

Cealaltă victimă, Shane Richardson, din Noua Zeelandă, a suferit leziuni fatale la nivelul pieptului în prima curbă a cursei și a fost tratat pe loc și apoi transportat ulterior la spitalul Royal Stoke University. Richardson a murit până la momentul sosirii la spital, potrivit aceleiași surse.

Tom Tunstall este încă în spital, după ce a suferit și el leziuni majore în zona abdominală și în cea a spatelui.

Colegii, zguduiți de tragedie

Motocicliștii din circuit, care le-au fost colegi lui Jenner și Richardson, au fost și ei devastați după cele întâmplate la Oulton Park. Aceștia le-au transmis condoleanțe familiilor celor doi piloți decedați.

Morgan McLaren-Wood, care a fost și el implicat în accident, însă a scăpat cu leziuni minore a transmis:

„Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele după ce s-a întâmplat. Odihniți-vă în pace, Shane și Owen. Gândurile mele sunt cu familiile lor, în această perioadă atât de dificilă”.

Cameron Dawson, prieten apropiat al lui Jenner, a spus:

„Nu știu de unde să încep. Astăzi am pierdut un frate. Povestea noastră a început atunci când eu treceam printr-o perioadă grea, iar omul acesta a apărut în viața mea și a devenit unul dintre cei mai apropiați prieteni pe care i-am avut niciodată.

Am împărțit pista, momentele de bucurie, râsete și iubire. Am băut împreună, am dormit în același pat. Am avut chiar și aceeași mamă de atâtea ori. Aș putea povesti la nesfârșit despre amintirile noastre, fiindcă lista este nesfârșită. Poate că nu am fost frați de sânge, dar cu siguranță a fost fratele meu din altă mamă. Până când ne vom întâlni din nou zâmbărețule. Te iubesc”, a fost mesajul lui Morgan McLaren-Wood, conform publicației britanice.

Organizatorii cursei de la Oulton Park, Motorsport Vision Racing, au transmis și ei un mesaj:

„La începutul acestei după-amiezi, în primul viraj al cursei, a avut loc un incident de timpul unei reacții în lanț, care a implicat căderea a 11 participanți. Cursa a fost oprită imediat, iar echipajele medicale și-au făcut datoria, pe loc. Din cauza acestui accident, restul cursei a fost anulată.

Motorcycle Circuit Racing Control Board și MotorSport Vision Racing au început investigațiile cu privire la circumstanțele incidentului”, potrivit aceleiași surse.

