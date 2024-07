Andrei Rațiu (26 de ani), fundașul dreapta al naționalei României, se află în vizorul mai multor echipe importante din Europa, după evoluțiile impresionante de la EURO.

Andrei Rațiu, revelația de la EURO

Spaniolii de la Mundo Deportivo au rămas impresionați de evoluțiile lui Rațiu de la Euro și au avut numai cuvinte de laudă la adresa fundașului român.

„Două meciuri au fost suficiente să îl lanseze pe Andrei Rațiu pe lista revelațiilor de la Euro 2024. În victoria României împotriva Ucrainei a fost spectaculos și a atins o viteză de 34,6 km/h, unul dintre punctele lui forte.

Împotriva Belgiei, în ciuda eșecului, s-a ținut bine. Rațiu a convins că are un Campionat European senzațional. A arătat că competitiv și că Rayo nu a fost corectă în totalitate cu el în legătură cu distribuția minutelor”, au scris spaniolii.

Brighton, Brentford și Atalanta în cursă pentru Rațiu

Sursa citată a anunțat și echipele care și-l doresc pe Andrei Rațiu imediat după EURO: Genoa și Atalanta din Serie A, respectiv Brentford și Brighton din Premier League.

Totuși, Andres Blazquez, CEO-ul celor de la Genoa a negat zvonurile spunând că nici nu a auzit de jucătorul român.

„Nu am auzit niciodată de el, îmi pare rău. Repet, nu am auzit in viața mea despre acest jucător. Nu am ce comenta mai mult. Sper că am fost destul de clar”, a transmis CEO-ul celor de la Genoa, conform gsp.ro.

1,4 milioane de euro este cota lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt

Spaniolii de la Rayo Vallecano nu vor să se despartă chiar așa de ușor de Rațiu și cer 10 milioane de euro în schimbul unui transfer.

5 milioane de Euro ar merge la Villareal

Rayo Vallecano nu solicită întâmplător o sumă atât de mare, ci o face pentru că va păstra doar jumătate din ea.

Villarreal are în continuare 50% din drepturile federative ale lui Andrei Rațiu.