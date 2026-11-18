Andrea Mandorlini (66 de ani), antrenorul echipei Ravenna, a vorbit despre revenirea lui Ronaldinho pe teren la 46 de ani, pe care a catalogat-o drept „unul dintre cele mai importante momente din istoria clubului”.

Brazilianul a jucat 45 de minute în derby-ul cu Forli, câștigat de Ravenna cu 2-0, în fața a peste 7.000 de spectatori prezenți pe stadionul „Bruno Benelli”.

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Ronaldinho, care nu mai evoluase într-un meci oficial din 26 septembrie 2015, a fost titularizat de Mandorlini, fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, și a purtat tricoul cu numărul 10 în confruntarea de duminică.

Andrea Mandorlini, fermecat de Ronaldinho

Într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, Mandorlini a explicat cum s-a desfășurat pregătirea alături de starul brazilian: „A făcut un singur antrenament. Plus încălzirea dinaintea meciului”.

Întrebat dacă s-a temut vreo clipă că echipa va evolua practic în 10 oameni într-o confruntare atât de importantă, antrenorul a fost categoric:

„Nicio secundă. Pregătisem totul în detaliu împreună cu conducerea clubului: a existat un plan precis pentru a gestiona clasa lui Ronaldinho și am studiat inclusiv o așezare specială pentru a-l transforma într-un plus.

La nivel de marketing a fost o lovitură senzațională, dar eu sunt antrenor și mă ocup de ce se întâmplă pe teren. Și pot să vă spun că da, Ronaldinho a fost important pentru a câștiga derby-ul cu Forli, o partidă neoficială, dar «cât se poate de oficială», fiind în plus un derby.

Dar dați-mi voie să spun și un alt lucru: Ronaldinho este un fenomen, dar meciul l-a câștigat un grup de băieți extraordinari. L-au primit fără cel mai mic scepticism, l-au făcut imediat să se simtă unul de-al lor și s-au pus la dispoziția lui pentru a-i face lucrurile ușoare. Într-un cuvânt, au fost admirabili”.

Mandorlini: „Ronaldinho, fără aere de superstar”

Descriind primele momente alături de Ronaldinho, Mandorlini a vorbit despre calitatea umană a brazilianului:

„Emoție pură. Vorbim, desigur, despre un fotbalist uriaș, dar și despre un om extraordinar. A sosit aici cu acel zâmbet pe care îl știam cu toții, a fost disponibil cu toată lumea: coechipieri, juniori, familii.

Nu a refuzat nimănui un selfie, un autograf sau un salut, punându-și la dispoziție timpul și bucuria. S-a comportat cu bunul-simț și omenia pe care le-ați văzut și la televizor. Fără aere de superstar.

S-a schimbat cot la cot cu noi, i-a motivat pe băieți unul câte unul, a împărtășit cu ei momente intime și de neuitat”.

Ronaldinho este clasicul mare campion care, atunci când îl cunoști de aproape, nu te dezamăgește. Andrea Mandorlini, antrenor Ravenna

Chestionat despre ce detalii aflase în trecut despre Ronaldinho, antrenorul a adăugat:

„Îmi vorbiseră despre el și doi dintre foștii mei jucători... Când antrenam Verona, îi întrebasem pe Rafael Marquez și Javier Saviola (n.r. foști jucători la FC Barcelona) cum este Ronaldinho în vestiar.

Mi-au făcut un portret al lui pe care l-am regăsit exact aici, la Ravenna: o persoană zâmbitoare, mereu disponibilă pentru colegi, genul care aduce bucurie în vestiar pentru că știe că îți poate câștiga meciurile. Un campion ca el îți ia presiunea de pe umeri”.

Vão dizer que é IA kkkkkkk Tô na área Ravenna 🤙🏾 https://t.co/y4LaKXJq8x — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 14, 2026

Mandorlini a subliniat și legătura creată imediat între Ronaldinho și noii săi colegi, vizibilă încă din primele minute:

„Vinicius este brazilian ca el și i-a fost ghid, dar s-a înțeles cu adevărat cu toți, așa cum arată fotografia dinaintea meciului, în care tot lotul a pozat alături de el, dar mai ales bucuria descătușată de la golul deschiderii de scor.

A câștigat Liga Campionilor și Cupa Mondială, dar să-l vezi la 46 de ani sărbătorind așa un gol marcat contra lui Forli a fost emoție pură și pentru mine”.

Orașul a reacționat cu un entuziasm copleșitor. Aici cel mult am atins Serie B, dar să-l vezi pe Ronaldinho pe teren a creat senzații de fotbal de prim rang. Eu sunt născut aici și nu m-aș fi gândit vreodată că îl voi vedea pe «El Gaucho» îmbrăcând tricoul orașului meu. Patronatul a realizat ceva cu adevărat de neconceput, iar pentru asta merită toate mulțumirile. Andrea Mandorlini, antrenor Ravenna

Întrebat dacă prezența lui Ronaldinho i-a amintit de marii fotbaliști alături de care a jucat în carieră, Mandorlini a menționat un nume celebru din istoria lui Inter:

„Poate Karl-Heinz Rummenigge, pe vremea când jucam la Inter. Și la acea vreme a fost o lovitură extraordinară pentru fani, dar și pentru noi, fotbaliștii”.

În final, tehnicianul a clarificat posibilitatea ca Ronaldinho să revină pentru o nouă apariție în tricoul Ravennei:

„Mi-a spus că i-ar plăcea foarte mult, că s-a distrat și s-a simțit foarte bine cu băieții. Din partea mea disponibilitatea este totală: pentru un asemenea campion, poarta nu este deschisă, ci larg deschisă!”.

Cifrele lui Ronaldinho în meciul cu Forli:

Pase cheie - 1

Centrări reușite - 1/3 (33%)

Pase reușite - 17/21 (81%)

Atingeri - 28

Total șuturi - 0

Dueluri câștigate - 1/3 (33%)

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