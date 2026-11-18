Dinamo va intra în proprietatea totală a bazei de la Săftica anul viitor, urmând să recupereze partea deținută de fostul proprietar, Ionuț Negoiță, printr-o investiție majoră

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De asemenea, „câinii” au dificultăți în a se pregăti în această perioadă la baza din Ilfov, din cauza stării gazonului, astfel că iau în calcul să se antreneze la una dintre bazele FRF.

„Sunt mai multe scenarii. Unul e să tăiem baza Săftica în două, adică terenul de antrenament, să lucrăm doar pe o porțiune, în ideea în care în martie-aprilie la anul va fi mult mai bun, după care să lucrăm pe cealaltă porțiune.

În paralel cu acest scenariu, mai e vorba ca anumite antrenamente să le facem la bazele de pregătire ale Federației Române, pe baza unei colaborări.

E greu să te și antrenezi zi de zi și să și pregătești și să aduci baza la standardele pe care ți le dorești”, a spus Nicolescu pentru prosport.ro.

Acționarii „câinilor” au investit deja 400.000 de euro în sala de refacere multifuncțională de la Săftica, iar în 2027 toată baza poate fi în proprietatea societății care administrează clubul:

„De curând există o discuție cu domnul Negoiță despre tranzacție (n.r. deține aproximativ 1,5 hectare din suprafața totală de 4 hectare a bazei sportive de la Săftica).

Se pare că pe firmele dânsului se va ridica sau chiar s-a ridicat sechestrul, pentru a putea face tranzacția.

În contextul ăsta, unul dintre acționarii noștri a mers și a vorbit cu dânsul pentru a face pașii pentru tranzacție, ca acea bucată de teren să revină în proprietatea clubului Dinamo.

Nivelul tranzacției va fi de aproximativ un milion de euro, cam acolo este valoarea. Nu știu cât de repede ne mișcăm, dar discuția s-a confirmat cu unul dintre acționari”.

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