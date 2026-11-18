Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a dezvăluit că mai multe cluburi din Major League Soccer (MLS) s-au interesat de situația lui Cătălin Cîrjan (23 de ani).

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Mijlocașul „câinilor” a fost dorit în vară de Minnesota United, însă negocierile dintre cele două cluburi nu s-au concretizat într-un transfer.

Mai multe cluburi din MLS s-au interesat de Cătălin Cîrjan

Președintele lui Dinamo a explicat că oferta de aproximativ 3 milioane de euro înaintată în vară de Minnesota United reprezenta suma maximă pe care clubul american și-o permitea pentru transferul mijlocașului.

„Știu că era limita maximă (n.r. – 3 milioane de euro) a clubului respectiv (n.r. – Minnesota United) de a face anumite cheltuieli. Bugetele sunt altfel împărțite acolo.

Avem niște întrebări de la alte cluburi din MLS sau de la reprezentanții altor cluburi, pentru el, dar sunt doar niște întrebări ”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru prosport.ro.

Oficialul „câinilor” nu a dezvăluit numele formațiilor care s-au interesat recent de căpitanul lui Dinamo.

16 meciuri a disputat Cătălin Cîrjan pentru Dinamo în acest sezon, în care a marcat 5 goluri și a oferit 3 pase decisive. Mijlocașul are și 5 selecții la echipa națională, pentru care a evoluat 15 minute în ultima partidă, cu Bosnia, scor 1-2

Sezonul trecut, Dinamo a refuzat și o ofertă în valoare de 4,5 milioane de euro venită din partea celor de la Metalist Harkov. Clubul ucrainean îi propunea mijlocașului un salariu anual de un milion de euro

Mijlocașul este cotat la 3,5 milioane de euro pe Transfermarkt, cea mai mare valoare de piață din cariera sa de până acum.

Cîrjan are o clauză de reziliere în valoare de 5 milioane de euro în contractul cu Dinamo.

FOTO. Bosnia - România 2-1, partidă în care Cătălin Cîrjan a evoluat 15 minute

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