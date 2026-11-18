Adrian Mutu (47 de ani) a analizat înfrângerea României în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 1-2, în ultima etapă a Ligii Națiunilor, și a explicat ce ar fi făcut diferit față de selecționerul Gică Hagi.

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România a terminat grupa din Liga Națiunilor pe ultima poziție. „Tricolorii” vor fi nevoiți să joace un baraj pentru menținerea în Liga B a competiției, programat în martie 2027.

Adrian Mutu, după Bosnia - România 2-1 : „Eu l-aș fi schimbat pe Dennis Man, nu pe Bîrligea”

Fostul internațional român consideră că Daniel Bîrligea, autorul golului „tricolorilor”, înlocuit în minutul 64 cu Florinel Coman, ar fi trebuit să rămână pe teren.

„Eu l-aș fi schimbat pe Dennis Man, nu pe Bîrligea. A fost cel mai bun jucător român, bătăios, a avut multe ocazii”, a declarat Adrian Mutu la Antena 1, conform as.ro.

Fostul atacant a pus înfrângerea pe seama ocaziilor ratate și a faptului că România s-a retras prea mult după pauză.

„Am făcut o primă repriză bună, am controlat ritmul meciului, am avut o posesie decentă și multe ocazii. Echipa a arătat bine în prima repriză, nici Bosnia nu a fost în cea mai bună formă. Puteam să mai dăm un gol pe parcursul primei reprize.

Păcat, pentru că în repriza a doua n-am reușit să avem forță. Ne-am retras prea mult, am acceptat să ne domine adversarul. Am avut multe dificultăți în repriza a doua să ieșim din pressingul Bosniei.

Per total, totul se rezumă la faptul că n-am înscris. Am avut ocazii și la 1-0, dar și la 1-1. Golul de 2-1 a venit după retragerea noastră”, a mai spus Mutu.

Adrian Mutu i-a criticat pe Radu Drăgușin și Andrei Rațiu

Fostul internațional român a analizat și modul în care s-au apărat „tricolorii” la cele două goluri înscrise de bosniaci.

„Drăgușin putea să stea mai aproape de adversar la gol, dar, desigur, e și meritul lui Bajraktarevic, a șutat la vinclu. Am avut faze importante, păcat.

Rațiu trebuia să o dea în corner, să o respingă, a ezitat și a greșit”, a mai declarat acesta.

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