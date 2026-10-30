Răducioiu, aproape de revenirea la Dinamo Andrei Nicolescu a confirmat negocierile! Ce salariu ar urma să încaseze legenda „câinilor”
Andrei Nicolescu
Superliga

Răducioiu, aproape de revenirea la Dinamo Andrei Nicolescu a confirmat negocierile! Ce salariu ar urma să încaseze legenda „câinilor”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 18:51
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 20:02
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Florin Răducioiu (56 de ani) în conducerea „câinilor”.
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Fostul mare atacant a fost prezent pe Arena Națională la confruntarea câștigată de Dinamo, scor 5-2, cu Chindia Târgoviște, în etapa #2 din grupele Cupei României.

Legenda clubului din „Ștefan cel Mare” a urmărit partida alături de președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu.

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Florin Răducioiu, aproape de revenirea la Dinamo: „Ne gândim la cea mai bună poziție, ca să fie bine și pentru el, dar și pentru noi”

Oficialul „câinilor” a confirmat și el discuțiile cu Răducioiu.

„Suntem în niște discuții, ne gândim la cea mai bună poziție, ca să fie bine și pentru el, dar și pentru noi. Ne gândim mult la ce înseamnă pentru Dinamo, pentru tinerii care ar putea să vină și să crească la Dinamo, plus că are și relații bune.

Încercăm să creionăm un post care să-l ajute pe el și să ne ajute și pe noi și, în același timp, să ne dea nouă un spirit în plus, o atmosferă de performanță pentru ce se întâmplă la Dinamo”, a declarat Andrei Nicolescu, citat de fanatik.ro.

Potrivit sursei citate, Florin Răducioiu ar urma să încaseze un salariu lunar de 4.000 de euro, în cazul în care cele două parți bat palma.

Andrei Nicolescu: „Este altceva când un fost jucător ca Radu vine să-i vorbească unui copil de 17-18 ani”

Președintele lui Dinamo a explicat că rolul fostului mare internațional român ar viza o mai bună coordonare între Academia clubului, echipa secundă și prima echipă.

Nicolescu a subliniat însă că responsabilitățile concrete nu au fost încă definite.

FRF a implementat un sistem prin care încearcă să gestioneze, cumva, tranziția de la copii și juniori către seniori. Este o chestie interesantă, un proces care ar trebui analizat de cineva cu experiență, un proces care a fost mai puțin analizat și mai puțin detaliat în pregătirea pentru performanță a copiilor.

Această tranziție de la juniori la seniori cred că este foarte importantă și, dacă nu este făcută corect, foarte mulți copii cu real talent se pierd.

El nu trebuie să fie neapărat asta. Noi trebuie să găsim un liant între echipa a doua, Academie și prima echipă. Trebuie, cumva, ca cineva să fie atent și să dea un suflu nou, pentru că Răducioiu este un simbol al lui Dinamo și un simbol al performanței.

Este altceva când un fost jucător ca Radu vine să-i vorbească unui copil de 17-18 ani despre cum să gândească, ce să facă. Este un partener de dialog, cu idei comune. Încercăm să creionăm o chestie care să aibă sens, nu doar așa, de fațadă. Noi vrem să profităm un pic de experiența lui și să vină să ajute Dinamo”, a concluzionat Nicolescu.

Florin Răducioiu a plecat cu scandal de la Dinamo

Răducioiu a mai ocupat două funcții de conducere la Dinamo.

Prima dată, între decembrie 2007 și decembrie 2008, a fost manager sportiv al clubului, iar în 2022 a revenit pentru o perioadă de șase luni, în rolul de team-manager.

La ultima sa aventură în cadrul clubului, Răducioiu s-a despărțit cu scandal de „câini”.

Imediat după retrogradarea lui Dinamo, prima din istoria formației din „Ștefan cel Mare”, Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar, i-a cerut fostului mare atacant să accepte un salariu lunar de doar 500 de euro.

Răducioiu reclama la acea vreme că nu își primise salariile pentru ultimele două luni și jumătate și amenința că va apela la justiție pentru recuperarea sumelor restante.

Ca jucător, Florin a evoluat timp de 13 ani pentru Dinamo, în trei perioade distincte.

  • 1978 și 1986 la juniori
  • 1986 și 1990, respectiv 2000-2001, la seniori
3 trofee
a câștigat Răducioiu la Dinamo: două Cupe ale României (1986, 1990) și titlul în 1990

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