Florin Răducioiu (56 de ani) ar putea reveni în conducerea lui Dinamo.

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Fostul mare atacant a fost prezent pe Arena Națională la confruntarea câștigată de „câini”, scor 5-2, cu Chindia Târgoviște, în etapa #2 din grupele Cupei României.

Florin Răducioiu ar putea reveni în conducerea lui Dinamo

Legenda clubului din „Ștefan cel Mare” a urmărit partida alături de președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu.

Totodată, acesta a stat minute bune de vorbă cu șefii de la Renovatio și cu Ovidiu Andrieș, unul dintre acționarii care s-au implicat financiar în mod semnificativ la Dinamo în ultima perioadă.

Prosport.ro scrie că liderii clubului din „Ștefan cel Mare” analizează posibilitatea de a-l readuce pe Răducioiu în conducerea lui Dinamo.

Florin Răducioiu a plecat cu scandal de la Dinamo

Răducioiu a mai ocupat două funcții de conducere la Dinamo.

Prima dată, între decembrie 2007 și decembrie 2008, a fost manager sportiv al clubului, iar în 2022 a revenit pentru o perioadă de șase luni, în rolul de team-manager.

La ultima sa aventură în cadrul clubului, Răducioiu s-a despărțit cu scandal de „câini”.

Imediat după retrogradarea lui Dinamo, prima din istoria formației din „Ștefan cel Mare”, Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar, i-a cerut fostului mare atacant să accepte un salariu lunar de doar 500 de euro.

Răducioiu reclama la acea vreme că nu își primise salariile pentru ultimele două luni și jumătate și amenința că va apela la justiție pentru recuperarea sumelor restante.

Ca jucător, Florin a evoluat timp de 13 ani pentru Dinamo, în trei perioade distincte.

1978 și 1986 la juniori

1986 și 1990, respectiv 2000-2001, la seniori

3 trofee a câștigat Răducioiu la Dinamo: două Cupe ale României (1986, 1990) și titlul în 1990

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