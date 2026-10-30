„Nu mă grăbesc, am 17 ani” Andrei Șucu, după primul meci ca titular pentru Rapid: „Asta e singura chestie care mă supără” +27 foto
Andrei Șucu. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Nu mă grăbesc, am 17 ani” Andrei Șucu, după primul meci ca titular pentru Rapid: „Asta e singura chestie care mă supără”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 22:54
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 23:37
  • Rapid - Csikszereda 2-0. Andrei Șucu (17 ani) a vorbit după prima partidă în care s-a aflat în primul „11” pregătit de Daniel Pancu.
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Tânărul jucător al giuleștenilor a fost schimbat la pauză meciului, după o evoluție modestă, iar la final a explicat cum a simțit prima experiență ca titular în Superligă.

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Andrei Șucu: „Nu am intrat cu aceeași mentalitate ca la Argeș”

„A fost o experiență nouă, clar. Nu a fost ușor. Dar sunt convins că, ușor, ușor, o iau minut cu minut și nu am de ce să mă grăbesc, am 17 ani.

Cu siguranță, dacă e nevoie să mai merg la liga a doua să joc, voi merge cu mare drag și cu mare poftă de joc. Și îmi doresc să joc din ce în ce mai mult, am încredere maximă în Mister (n.r. - Pancu), la fel și în Mister de la Ștefănești că, ușor, ușor, îmi voi realiza visul.

Sunt convins că aș fi putut mai mult în prima repriză. Nu am intrat cu aceeași mentalitate ca la Argeș. Adică nu am avut, nu știu, același tupeu, același curaj pe care l-am avut la Argeș și asta e singura chestie care mă supără.

Aș vrea să vă pot da un răspuns mai elocvent, dar în momentul ăsta n-am multe gânduri în afară de faptul că îmi trebuie minute, atât”, a declarat Andrei Șucu, la Digi Sport.

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Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

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În ceea ce privește jocul adversarilor, fotbalistul a transmis:

„Da, au avut niște ocazii foarte mari, dar sunt convins că... și noi ne-am creat niște ocazii mari și nu aș vrea să comentez în niciun fel arbitrajul, dar, părerea mea e că ar fi putut măcar să investigheze faza lui Kamara.

Nu știu, n-am văzut-o, poate vorbesc acum la cald, dar eu așa cred. Totuși, nu vreau să creez vreo scuză sau să inventez ceva.

Sunt convins că și ei au fost foarte periculoși, puteau marca de câteva ori. Ne-a scos Marian, a apărat foarte bine”.

Întrebat dacă a existat o nerăbdare din partea familiei pentru ca el să joace mai mult, după debutul cu gol în Liga 1, sau vreo presiune inclusiv din partea sa, Andrei Șucu a răspuns:

Nu, în niciun fel. Ca orice copil îmi doresc să joc. Avem cei mai frumoși suportero din România, clar, nici nu se compară. Îmi doresc să joc și am în credere maximă în Mister și în deciziile pe care le ia. Niciodată nu i-am comentat, niciodată nu am avut un limbaj neadecvat cu el. Și sunt convins că va face tot ce e posibil ca să câștige echipa. Și el vrea doar binele echipei. Andrei Șucu, jucător Rapid

La finalul jocului, Andrei Șucu a mers către galeria Rapidului, a stat de vorbă cu liderul peluzei și a dat mâna cu câțiva dintre suporteri.

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