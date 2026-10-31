Superliga, etapa #14 Corvinul - FC Argeș, LIVE de la ora 16:00. Ziua se încheie cu Petrolul - CFR » Programul complet al rundei

Corvinul și FC Argeș se duelează astăzi, în primul meci al zilei, în etapa #14 a Superligii, de la ora 16:00.

De la 19:00, Petrolul primește vizita celor de la CFR Cluj.

Meciurile sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct Digi Sport și Prima Sport.

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Dinamo începe etapa de pe primul loc, cu 30 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, cu 29, și Rapid, cu 27.

FCSB ocupă locul 6, cu 21 de puncte, în timp ce CFR Cluj se află pe poziția a noua, cu 17 puncte.

Sâmbătă, 31 octombrie

Corvinul - FC Argeș, live de la 16:00

Arbitru: Feșnic Horațiu, A1: Avram Valentin-Gabriel, A2: Alexandru Cerei, VAR: Costreie Adrian Sorin, AVAR: Trandafir Cristina

Feșnic Horațiu, Avram Valentin-Gabriel, Alexandru Cerei, Costreie Adrian Sorin, Trandafir Cristina Stadion: „Petre Libardi” - Petroșani

Petrolul - CFR Cluj, live de la 19:00

Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel, A1: Romică Bîrdeș, A2: Ghiciulescu Raul, VAR: Popa Catalin Sorin, AVAR: Dumitrache Bogdan

Cojocaru Adrian Viorel, Romică Bîrdeș, Ghiciulescu Raul, Popa Catalin Sorin, Dumitrache Bogdan Stadion: „Ilie Oană” - Ploiești

Duminică, 1 noiembrie:

Oțelul Galați - Sepsi, live de la 15:00

Stadion: Oțelul

U Craiova - FC Botoșani, live de la 17:30

Stadion: „Ion Oblemenco”

Dinamo - UTA Arad, live de la 20:30

Stadion: Arena Națională

Luni, 2 noiembrie:

FC Voluntari - Farul, live de la 17:30

Stadion: „Anghel Iordănescu”

U Cluj - FCSB, live de la 20:30

Stadion: Cluj Arena

S-au jucat:

Rapid - Csikszereda 2-0

Au marcat: Grameni ('31), Dobre ('90+5, pen)

Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Latif - Grameni, Bubanja - Moruțan, A. Șucu, Kamara - Stojilkovic

Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Latif - Grameni, Bubanja - Moruțan, A. Șucu, Kamara - Stojilkovic Rezerve : B. Ungureanu - Manea, R. Pop, D. Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Doumbia, Dobre, Celik, Jambor, Petrila

: B. Ungureanu - Manea, R. Pop, D. Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Doumbia, Dobre, Celik, Jambor, Petrila Antrenor : Daniel Pancu

: Daniel Pancu După eșecul usturător din derby-ul cu FCSB (1-4), antrenorul giuleștenilor a ales să renunțe la Bogdan Ungureanu și să-l introducă pe Marian Aioani între buturi.

O altă surpriză pregătită de tehnician este apariția în primul „11” a lui Andrei Șucu (17 ani). Fiul patronului de la Rapid va fi în premieră titular. În acest sezon a intrat în meciul cu FC Argeș și a reușit să marcheze.

Alexandru Dobre, golgheterul echipei începe de pe bancă duelul cu ultima clasată.

Csikszereda: Pap - Odor, Hegeduș, Palmeș, Paszka - Csuros - Lima, Horvath, Nyitra, Stahl - Eppel

Pap - Odor, Hegeduș, Palmeș, Paszka - Csuros - Lima, Horvath, Nyitra, Stahl - Eppel Rezerve: Csekus, Karacsony, Kukovec, Magyar, Noveli, A. Szabo, Szalay, Vereș, Vukovic, Toth, Trif

Antrenor: Valentin Suciu

Arbitru : Baban Vlad Mircea. Asistenți : Vornicu Adrian și Vodă Alexandru-Mihai. Arbitru VAR : Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR : Trandafir Cristina

: Baban Vlad Mircea. : Vornicu Adrian și Vodă Alexandru-Mihai. : Costreie Adrian Sorin. : Trandafir Cristina Stadion: Giulești

Clasamentul în Superliga

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Dinamo 13 30 2 Rapid 14 30 3 U Craiova 13 29 4 Petrolul 13 23 5 U Cluj 13 22 6 FCSB 13 21 7 Farul 13 20 8 UTA Arad 13 18 9 CFR Cluj 13 17 10 Corvinul 13 16 11 FC Botoșani 13 14 12 Sepsi 13 14 13 FC Argeș 13 12 14 Oțelul Galați 13 11 15 FC Voluntari 13 8 16 Csikszereda 14 5

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