Superliga, etapa #14 Corvinul - FC Argeș, LIVE de la ora 16:00. Ziua se încheie cu Petrolul - CFR » Programul complet al rundei +27 foto
Foto: montaj GOLAZO.ro
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Superliga, etapa #14 Corvinul - FC Argeș, LIVE de la ora 16:00. Ziua se încheie cu Petrolul - CFR » Programul complet al rundei

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 09:06
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 09:14
  • Corvinul și FC Argeș se duelează astăzi, în primul meci al zilei, în etapa #14 a Superligii, de la ora 16:00.
  • De la 19:00, Petrolul primește vizita celor de la CFR Cluj.
  • Meciurile sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct Digi Sport și Prima Sport.
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Dinamo începe etapa de pe primul loc, cu 30 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, cu 29, și Rapid, cu 27.

FCSB ocupă locul 6, cu 21 de puncte, în timp ce CFR Cluj se află pe poziția a noua, cu 17 puncte.

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Sâmbătă, 31 octombrie

Corvinul - FC Argeș, live de la 16:00

  • Arbitru: Feșnic Horațiu, A1: Avram Valentin-Gabriel, A2: Alexandru Cerei, VAR: Costreie Adrian Sorin, AVAR: Trandafir Cristina
  • Stadion: „Petre Libardi” - Petroșani

Petrolul - CFR Cluj, live de la 19:00

  • Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel, A1: Romică Bîrdeș, A2: Ghiciulescu Raul, VAR: Popa Catalin Sorin, AVAR: Dumitrache Bogdan
  • Stadion: „Ilie Oană” - Ploiești

Duminică, 1 noiembrie:

Oțelul Galați - Sepsi, live de la 15:00

  • Stadion: Oțelul

U Craiova - FC Botoșani, live de la 17:30

  • Stadion: „Ion Oblemenco”

Dinamo - UTA Arad, live de la 20:30

  • Stadion: Arena Națională

Luni, 2 noiembrie:

FC Voluntari - Farul, live de la 17:30

  • Stadion: „Anghel Iordănescu”

U Cluj - FCSB, live de la 20:30

  • Stadion: Cluj Arena

S-au jucat:

Rapid - Csikszereda 2-0

  • Au marcat: Grameni ('31), Dobre ('90+5, pen)
  • Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Latif - Grameni, Bubanja - Moruțan, A. Șucu, Kamara - Stojilkovic
  • Rezerve: B. Ungureanu - Manea, R. Pop, D. Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Doumbia, Dobre, Celik, Jambor, Petrila
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • După eșecul usturător din derby-ul cu FCSB (1-4), antrenorul giuleștenilor a ales să renunțe la Bogdan Ungureanu și să-l introducă pe Marian Aioani între buturi.
  • O altă surpriză pregătită de tehnician este apariția în primul „11” a lui Andrei Șucu (17 ani). Fiul patronului de la Rapid va fi în premieră titular. În acest sezon a intrat în meciul cu FC Argeș și a reușit să marcheze.
  • Alexandru Dobre, golgheterul echipei începe de pe bancă duelul cu ultima clasată.
  • Csikszereda: Pap - Odor, Hegeduș, Palmeș, Paszka - Csuros - Lima, Horvath, Nyitra, Stahl - Eppel
  • Rezerve: Csekus, Karacsony, Kukovec, Magyar, Noveli, A. Szabo, Szalay, Vereș, Vukovic, Toth, Trif
    Antrenor: Valentin Suciu
  • Arbitru: Baban Vlad Mircea. Asistenți: Vornicu Adrian și Vodă Alexandru-Mihai. Arbitru VAR: Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR: Trandafir Cristina
  • Stadion: Giulești
Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (27 imagini)

Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
+27 Foto
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Clasamentul în Superliga

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo1330
2Rapid 1430
3U Craiova1329
4Petrolul1323
5U Cluj1322
6FCSB1321
7Farul1320
8UTA Arad1318
9CFR Cluj1317
10Corvinul1316
11FC Botoșani1314
12Sepsi1314
13FC Argeș1312
14Oțelul Galați1311
15FC Voluntari138
16Csikszereda145

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