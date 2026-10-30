Pierdut în spațiu Andrei Șucu, debut de uitat ca titular la Rapid: cum au reacționat colegii + cifrele confirmă problemele +27 foto
Superliga

Pierdut în spațiu Andrei Șucu, debut de uitat ca titular la Rapid: cum au reacționat colegii + cifrele confirmă problemele

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 22:02
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 22:02
  • Andrei Șucu (17 ani) a început meciul cu Csikszereda pentru prima dată ca titular la Rapid, însă a avut dificultăți evidente în rolul de număr 10, în spatele lui Stojilkovic.
  • Problemele de poziționare și imprecizia paselor au făcut ca tânărul să fie printre cei mai puțin implicați rapidiști în joc.
  • Cifrele confirmă jocul slab, a jucat de departe cele mai puține mingi dintre toți jucătorii de la mijloc. Doar Stojilkovic a atins mingea mai rar.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Șucu Jr. nu mai prinsese minute de la partida cu FC Argeș (3-1), meci în care tânărul jucător marcase în prelungiri. Contra ciucanilor, oportunitatea de a începe din primul minut a venit totuși cu o misiune dificilă. Adică să facă legătura dintre mijloc și atac.

Moment de reculegere în Giulești VIDEO: Ce a făcut galeria Rapidului după ce etapa trecută a ignorat omagiul pentru Păunescu
Citește și
Moment de reculegere în Giulești VIDEO: Ce a făcut galeria Rapidului după ce etapa trecută a ignorat omagiul pentru Păunescu
Citește mai mult
Moment de reculegere în Giulești VIDEO: Ce a făcut galeria Rapidului după ce etapa trecută a ignorat omagiul pentru Păunescu

Andrei Șucu, debut de uitat ca titular la Rapid

Încă din minutul 4, Stojilkovic îi dădea indicații de poziționare. Tânărul rapidist alerga mult, dar fără să-și găsească reperele și spațiile în care putea deveni o soluție pentru colegi.

O fază din minutul 10 a ilustrat aceste dificultăți. Cu mingea la Kamara pe partea stângă, Șucu a sprintat din centru spre flanc, apoi s-a retras, deși atacul continua spre poarta adversă. Când mingea a ieșit din teren, se afla la aproximativ 30 de metri de poartă. Căpitanul Kramer i-a reproșat imediat poziționarea.

Galerie foto (27 imagini)

Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
+27 Foto
labels.photo-gallery

Aplauze de încurajare din tribune

În minutul 20, Șucu a avut spațiu să înainteze spre poarta ciucanilor. Apariția unui adversar l-a făcut însă să se întoarcă, iar o pasă care ar fi trebuit să fie simplă, în spate, s-a transformat într-o minge pierdută aiuritor.

Tribunele au răspuns cu aplauze într-un moment în care lipsa de încredere a tânărului devenise vizibilă. Șucu a părut copleșit de ritmul jocului și de responsabilitățile postului, iar ezitările i-au limitat contribuția ofensivă.

Doar 6 pase reușite din 13

Cifrele confirmă o prestație modestă. Deși a evoluat în zona centrală, Șucu a avut numai 19 atingeri de balon, față de cele 39 ale lui Moruțan, 28 ale lui Kamara, 43 ale lui Bubanja și 60 ale lui Grameni.

A încheiat repriza 1 cu 6 pase reușite din 13, un procentaj de 46%, și cu o singură pasă reușită în ultima treime din cinci încercări. Nu a reușit nicio pasă în careu, nicio centrare și niciun dribling. Singurul șut încercat a trecut pe lângă poartă.

Toate aceste cifre l-au scos din teren după 45 de minute. Locul său a fost luat de Rareș Pop.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:30
Cătălin Tolontan Mbappé suntem noi toți
Cătălin Tolontan Mbappé suntem noi toți
09:01
CFR Cluj, bună de plată Doi jucători dați afară după intrarea în insolvență au obținut despăgubiri de peste 100.000 de euro
CFR Cluj, bună de plată Doi jucători dați afară după intrarea în insolvență au obținut despăgubiri de peste 100.000 de euro
07:00
„Să nu ajungă niciodată la putere!” Legenda se teme pentru viitorul țării: „O glumă! Ar trebui să se numească Asociația Prietenilor Rusiei”
„Să nu ajungă niciodată la putere!” Legenda se teme pentru viitorul țării: „O glumă! Ar trebui să se numească Asociația Prietenilor Rusiei”
23:47
„Nu-l duce mintea să înțeleagă!” Daniel Pancu, discurs dur după titularizarea lui Șucu jr: „Situația mea e foarte complicată”
„Nu-l duce mintea să înțeleagă!” Daniel Pancu, discurs dur după titularizarea lui Șucu jr: „Situația mea e foarte complicată”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
Top stiri
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Cupa Romaniei
30.10
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Citește mai mult
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Campionate
30.10
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Citește mai mult
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
Special
30.10
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
Citește mai mult
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
FOTO | Șantierul de la Baba Dochia tramvaielor e-n toi, se repară acum șinele din intersecția Rahovei cu Progresul, după decenii cu altoit cu ciocanul. PMB: Va fi gata duminică
B365
30.10
FOTO | Șantierul de la Baba Dochia tramvaielor e-n toi, se repară acum șinele din intersecția Rahovei cu Progresul, după decenii cu altoit cu ciocanul. PMB: Va fi gata duminică
Citește mai mult
FOTO | Șantierul de la Baba Dochia tramvaielor e-n toi, se repară acum șinele din intersecția Rahovei cu Progresul, după decenii cu altoit cu ciocanul. PMB: Va fi gata duminică

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 20 rapid 47 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share