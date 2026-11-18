Andrei Vochin (58 de ani), consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, a analizat înfrângerea României în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 1-2, în ultima etapă a Ligii Națiunilor.

Acesta a atras atenția asupra unui moment petrecut după greșeala lui Andrei Rațiu (28 de ani).

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Vochin a remarcat că, în imaginile pe care le-a urmărit, niciunul dintre coechipierii fundașului nu s-a apropiat de el pentru a-l încuraja după golul egalizator al bosniacilor.

Andrei Vochin, după Bosnia - România 2-1 : „Nu a venit nimeni la el să-l îmbărbăteze”

În minutul 44, Benjamin Tahirovic a restabilit egalitatea după o preluare greșită făcută de Andrei Rațiu în propriul careu.

Andrei Vochin a mărturisit că reacția coechipierilor lui Rațiu l-a afectat mai mult decât rezultatul partidei de la Zenica.

„La națională știți ce m-a supărat cel mai tare? Nu rezultatul, nu ce a fost în repriza a doua. Cel mai tare m-a întristat, nu supărat, faptul că în momentul în care Rațiu a greșit nu a venit nimeni la el să-l îmbărbăteze, asta din imaginile pe care le-am văzut.

Deci într-un astfel de moment nu a venit nimeni să-l îmbărbăteze. Dacă aș fi văzut starea asta, probabil am fi văzut și o repriză secundă mult mai bună a alor noștri”, a declarat oficialul FRF, conform fanatik.ro.

Vochin a făcut o comparație cu atitudinea jucătorilor României de la EURO 2024, când echipa națională era pregătită de Edi Iordănescu.

„M-a întristat, pentru că echipa asta, acum doi ani, în momentul în care respingea o minge în out la European, se dădeau piept în piept Burcă cu Drăgușin”.

Vochin a analizat și atitudinea fundașului în repriza secundă, după greșeala comisă.

„Nu cred că a cedat din punct de vedere psihologic, pentru că l-am văzut la începutul reprizei a doua. El voia să se scoată.

Foto: Antena 1

Dacă ați fost atenți la faza în care Bîrligea se duce undeva în stânga, are o fracțiune de secundă să i-o arunce și cine e în dreapta? Rațiu, fundașul dreapta, care venise în careu, fiind la opt metri.

În mintea lui cred că voia să facă ceva să îndrepte greșeala. Edi are mare dreptate, descrierea pe care a făcut-o Edi despre Rațiu aia este, deși limbajul corpului nu spune asta”, a mai zis Vochin.

43 de meciuri a disputat Andrei Rațiu la echipa națională. Fundașul, cotat la 24 de milioane de euro pe Transfermarkt, a bifat 8 apariții pentru Rayo Vallecano în acest sezon, după ce în stagiunea precedentă a disputat 50 de partide la nivel de club

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