Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că a ajuns la un acord pentru transferul unui atacant, în schimbul sumei de 250.000 de euro.

Află în rândurile de mai jos despre ce fotbalist este vorba și cum a ajuns Becali la această variantă.

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Anunțul vine la o zi după ce Raul Rusescu și Lukasz Szukala au fost prezentați oficial în noile funcții din cadrul clubului, coordonatorul academiei, respectiv director sportiv.

Gigi Becali anunță transferul unui atacant la FCSB

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că noul jucător al formației pregătite de Laurențiu Reghecampf este așteptat în această seară la București.

„S-au mai emis anumite păreri despre jucători. Se cercetează, consultare. Stau și eu, să ajung la concluzia cea mai bună.

Am luat unul (n.r. – un jucător) azi, pe 250.000 de euro. Vine diseară. E atacant, e român”, a declarat Gigi Becali, pentru fanatik.ro.

Este vorba despre Petru Popescu (24 de ani), atacantul celor de la Petrocub Hîncești, campioana Republicii Moldova în sezonul 2025-2026. Fotbalistul este cotat la 350.000 de euro pe Transfermarkt.

„E român. Pentru că Republica Moldova e România. Eu l-am luat mai mult ca investiție. E Popescu (n.r. – Petru Popescu, 24 de ani). L-am văzut foarte puțin. Nu l-am studiat foarte mult.

Am zis că vreau să încep cu un ortodox. Prima dată am spus că vreau neapărat un georgian, ortodox. S-a căutat în Georgia și nu s-a găsit.

Pe urmă m-a sunat din Moldova un băiat, un impresar: «Da, uite, așa și așa. Are 1,94, are 23-24 de ani». După care: «Câți bani?». Că 200-250 de mii. «Bine, măi», am zis, «nu-ți dau 200, îți dau 250»”, a mai spus Becali.

8 goluri și o pasă decisivă a reușit Petru Popescu în cele 30 de meciuri disputate pentru Petrocub în acest sezon. Formația din Republica Moldova a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor de Egnatia, scor 1-7 la general, iar ulterior din Conference League de Borac Banja Luka, scor 3-6 la general

Patronul FCSB a mărturisit că unul dintre lucrurile care l-au impresionat la atacant a fost faptul că acesta și-a făcut semnul crucii după ce a înscris.

„Mai contează, când dai 250.000 de euro și e român de-al tău și când vezi că dă gol și se închină?

Eu am vrut să încep cu ortodocși. Adică am vrut să încep campania cu ortodocși. Lumea o să zică că e nebunie, dar așa am vrut eu”.

VIDEO. Gol fabulos marcat de Petru Popescu în înfrângerea cu Kazahstan, scor 1-2:

Originar din satul Scorțeni, raionul Telenești, Petru Popescu a ajuns la Petrocub Hîncești în martie 2025, de la Victoria Chișinău.

Atacantul a trecut și prin academia celor de la Lokomotiv Moscova și a mai evoluat în Rusia, la Dolgoprudny, conform fmf.md.

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