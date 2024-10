Andres Iniesta și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Andrés Iniesta has decided to RETIRE from professional football at the age of 40.



• 1016 games

• 107 goals

• 191 assists

9x 🏆 La Liga

6x 🏆 Copa del Rey

3x 🏆 Club World Cup

7x 🏆 Supercopa de España

4x 🏆 Champions League

3x 🏆 UEFA Super Cup

1x 🏆… pic.twitter.com/cZySexDyHZ