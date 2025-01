„Asta e nebunia mea” Bănel Nicoliță , despre evoluția școlii sale de fotbal: „Vreau să duc cel puțin 5 copii la FCSB”

Bănel Nicoliță (40 de ani) a oferit mai multe detalii despre școala sa de fotbal.

Fostul jucător de la FCSB are în plan să ducă cel puțin 5 copii din academie la campioana României.

Bănel Nicoliță: „Vreau să duc cel puțin 5 copii la FCSB, asta e nebunia mea”

Fostul atacant are planuri mari pentru viitorul copiilor înscriși în proiectul său.

„În fiecare an încercăm să aducem ceva nou, anul trecut știți că am avut vreo 80-90 de copii, anul ăsta avem 130 și mă bucur foarte mult că părinții au ales familia ACS Bănel Nicoliță.

Culorile sunt roșu și albastru, culorile pe care le iubesc și le voi iubi toată viața mea și ei la fel, toți cu Steaua (n.r. - FCSB), nu au voie să vină în tricou cu altcineva (n.r.- râde).

S-a întâmplat o dată. A venit un copil la antrenament în tricou cu Dinamo și l-am trimis acasă. Dar na, mi-am cerut scuze...

Visul meu este să duc cel puțin 5 copii la FCSB, că mai am încă 3 ani în care să construiesc cu pasiune, cu muncă. Asta-i nebunia mea”, a declarat Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliță: „Fotbalul înseamnă disciplină”

Nicoliță e de părere că fiecare copil are șansa lui în carieră, atâta timp cât e disciplinat și serios.

„Fotbalul înseamnă disciplină, înseamnă muncă, respect. Dacă vor reuși să facă aceste 3 lucruri pe care le-am spus, cu siguranță vor reuși să ajungă la o echipă de top.

Ceea ce am făcut în doi ani de zile… Am avut rezultate foarte bune cu grupa 2007, am jucat 4 finale, dintre care pe două le-am câștigat, înseamnă enorm pentru mine.

Pentru că educația și disciplina pot fi oferite de fotbal sau de sportul pe care îl faci. Pentru că eu am fost unul dintre oamenii care au învățat și am fost disciplinat prin tot ce am făcut în fotbal”, a mai spus Bănel Nicoliță.