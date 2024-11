Flagelul pariurilor în baschetul românesc FIBA a demarat o anchetă privind jocurile trucate : „Îmi dădea 2.000 de euro”. Șefa FRB: „Toleranță zero”

Baschetul românesc a intrat sub lupa Federației Internaționale de Baschet (FIBA). Mai multe cluburi sunt vizate de implicarea în meciuri trucate.

Federația Română de Baschet a intrat și ea pe fir pentru a ajuta forul continental.

Principala vizată de acest flagel al pariurilor sportive live este echipa masculină de baschet CSM Galați, anunță gsp.ro.

Ancheta s-a pus în mișcare la finalul sezonului trecut, iar jucătorul american Shakem Johnson este considerat pionul principal pe această „tablă a trădării”.

Chiar după ultimul meci din sezonul trecut, cu Tg. Jiu, a apărut Kosztelnik cu niște comisari de la FIBA și mi-au cerut să-l aduc imediat pe Shakem Johnson. Mi-am închipuit că nu vine cineva la o asemenea anchetă pentru că s-a furat o napolitană. Bănuiam despre ce este vorba. N-a avut acces nimeni altcineva. Am înțeles că i-au cerut telefonul și au purtat cu el o discuție mai amplă. Eu nu pot face însă niciun fel de afirmații clare până când nu va apărea o concluzie oficială. Eu am vrut să-l dăm imediat afară pe Johnson, dar nu e așa simplu. Până nu există ceva oficial, nu poți face nicio mișcare, că te dă omul în judecată și câștigă. Florin Nini, antrenor la CSM Galați

Întrebat dacă are idee despre activitățile lui Shakem Johnson sau ale elevilor săi, în jurul pariurilor sportive, Florin Nini a răspuns:

„Nu știu. I-am mai întrebat același lucru și pe alți băieți, că eu nu mă pricep. N-am jucat niciodată, nici măcar la loto. Și chiar vă rog să nu se interpreteze cine știe cum la adresa mea.

Dacă ar fi după mine, le-aș scoate în afara legii, că reprezintă cel mai nociv factor din sport la ora actuală ”.

Johnson a vorbit două luni cu cineva care-i propunea meciuri trântite: „Chiar și WhatsApp”

În sezonul trecut, CSM Galați a avut în lot șapte jucători americani: Tate, Swopshire, Ruffin, Nelson, Planutius, Coleman și Johnson.

Toți au plecat în această vară, iar în locul lor au fost aduși alți șase străini, dintre care doar doi de peste Ocean.

Jurnaliștii de la Gazetă au stat de vorbă cu Shakem Johnson, aflat în SUA, în acest moment.

Acesta a recunoscut că a fost abordat de un impresar pentru a trânti partide, în schimbul obținerii unei sume de bani, însă ar fi refuzat propunerea.

„Cei de la FIBA m-au întrebat despre mai multe meciuri în care apreciau că nu am jucat bine.

(n.r. - Ai avut propuneri pentru a truca partide?) Da. Nu aș vrea, însă, să dau nume sau detalii. Cineva care s-a recomandat impresar.

M-a șocat. A fost vorba despre bani, dar am tratat cu scepticism acea discuție. Mi-a promis 2.000 de euro, fie pentru câștiga, fie pentru a pierde. Erau mai multe variante. I-am răspuns că nu mă interesează.

Da. A existat o discuție, la Craiova, al doilea meci din sezonul regular. Eu am intrat însă puțin acolo, pentru că eram accidentat.

Nu știu exact dacă a fost aranjat, dar oamenii din anchetă mi-au spus că au existat alerte pe acea partidă. Și că a fost suspect din cauza jocului nostru. N-am știut nimic până atunci.

(n.r - cât a durat dialogul cu Ștefan, impresarul incriminat) Am discutat aproximativ două luni, chiar și pe WhatsApp. Nu mai am conversațiile. Am schimbat și telefonul. Aparatul a stat o perioadă la anchetatori. Mi l-au dat înapoi. Dar discuțiile s-au șters, nu mai existau când m-am logat pe un nou telefon”, a declarat Jonhson.

Eu am respins propunerea, am șters orice contact cu acel bărbat, nici nu m-am mai gândit la subiect. Nu am pariat niciodată! Nu mă pasionează acest subiect Shakem Johnson

Carmen Tocală anunță că a luat măsuri: „Am angajat detectivi”

Președintele Federației Române de Baschet, Carmen Tocală, a declarat că știe exact în ce constă ancheta FIBA și este dispusă să facă orice este nevoie pentru a avea competiții curate, fără blaturi.

„FRB a ridicat stegulețul încă după meciurile din Cupa României disputate în toamna trecută. Au existat atunci acuze directe vizavi de diferențele mari de scor, au fost și niște declarații ale lui Cristian Achim, antrenorul de la Oradea.

Ne-am autosesizat. Toți tehnicienii au fost deja la audieri, iar întreg campionatul e în investigații. Ancheta FRB se va termina în luna ianuarie, când îl așteptăm la București și pe legal-ul de la FIBA. Vom anunța atunci concluziile ”, a declarat Carmen Tocală, pentru sursa citată.

Șefa FRB se gândește chiar la o întârziere (n.r. - englezescul „delay”) la transmiterea partidelor pe frbtv și YouTube, pentru a le pune bețe-n roate celor care vor să trișeze live de pe urma jocurilor oficiale din baschetul românesc.

Voi plătim absolut tot, vom găsi resursele necesare pentru asta. Nu contează costurile, ne interesează să ne asigurăm că avem competiții curate. Avem zero toleranță pe acest subiect! Analizăm și decizia de a transmite cu delay partidele din campionat. Din 2019, există o rețea de camere în toate sălile, pentru a capta date de statistică și sprijin pentru antrenori, iar astfel meciurile sunt în direct pe frbtv și pe youtube. Vom cere însă să se transmită imaginile cu o întârziere, să vedem dacă mai poate atunci paria cineva în regim live. Carmen Tocală

Carmen Tocală recunoaște că a angajat detectivi pentru această operațiune. Mai exact, pentru a superviza activitatea conexă pariurilor sportive, în special modificările ciudate ale cotelor.