Mihai Stoica (60 de ani) a reacționat la declarația lui Mircea Lucescu (79 de ani).

Selecționerul a declarat azi, în Gazzetta dello Sport, că Darius Olaru are toate abilitățile necesare pentru a juca în Serie A

În sezonul curent, Darius Olaru a bifat 30 de apariții și a înscris 15 goluri, dar s-a accidentat în cantonamentul din Antalya, la începutul anului, și este așteptat să revină în luna iulie.

Mihai Stoica, răspuns la declarațiile selecționerului despre Darius Olaru: „Nu bat câmpii”

„Dacă e în Gazzetta dello Sport... Mă simt foarte bine (n.r. râde), pentru că am fost ironizat când am spus că Olaru e cel mai bun fotbalist cu care am lucrat vreodată.

Doar de Olaru a vorbit nea Mircea, nu? E a doua chestie care îmi place enorm, după convocarea lui Miculescu, dacă vorbim de Mircea Lucescu și de părerile dumnealui despre fotbal.

Mă bucur pentru că înseamnă că nu bat câmpii mereu, doar câteodată, cum mai facem cu toții.

MM Stoica râzând în studioul Prima Sport, când au fost prezentate declarațiile lui Lucescu

Zâmbeam pentru că, na, el nu e un jucător pe care se bazează la echipa națională. Chiar dacă este, în opinia dumnealui, un jucător de Serie A, la echipa națională, tot mijlocaș dar pe altă poziție, joacă un fotbalist de Serie B.

Acum, promovând cu Pisa, Marius Marin poate performa și în Serie A. Nu e ușor să joci nici în Serie B.

După perioada asta, are 3 luni de la operație, Olaru va reveni mai puternic, îl văd, scoate flăcări”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Avem 99 de goluri marcate în toate competițiile, în 61 de meciuri. E extraordinar, un număr excepțional. Urmează golul 100 Mihai Stoica, manager FCSB, la Prima Sport

Ce a declarat Mircea Lucescu: „Olaru știe să facă totul, e puternic”

Întrebat ce fotbalist ar aduce din România în Serie A, Mircea Lucescu l-a recomandat pe Darius Olaru, FCSB, cotat la 7,5 milioane de euro pe Transfermarkt.

„Voi spune Olaru, mijlocașul de la Steaua București (n.r. FCSB). Un jucător care știe să facă totul, puternic fizic, mental și tehnic, pentru campionatul italian.

Știi, îmi place când un român semnează în Serie A pentru că îmi aduce aminte de ceea ce am făcut cu Corioni…”, a declarat Lucescu, potrivit gazzetta.it

Gino Corioni a fost președintele echipei Brescia între 1992 și 2014. Sub conducerea lui Corioni și cu Mircea Lucescu pe bancă, Brescia a reușit să atragă mai mulți jucători români de renume, precum Gheorghe Hagi, Ioan Ovidiu Sabău sau Florin Răducioiu.

