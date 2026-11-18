Partida dintre Bosnia și România, scor 2-1, din ultima etapă a Ligii Națiunilor, a fost lider de audiență marți seară, la nivelul tuturor categoriilor de public.

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„Tricolorii” au deschis scorul la Zenica prin Daniel Bîrligea, în minutul 6, însă bosniacii au restabilit egalitatea înainte de pauză, prin Benjamin Tahirovic (44), după o greșeală a lui Andrei Rațiu.

Esmir Bajraktarevic a înscris golul victoriei gazdelor în minutul 82.

Bosnia - România 2-1 , lider de audiență marți seară

Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune din România în intervalul 21:44-23:38.

La nivel național, 30,9% dintre românii care se uitau la televizor în timpul partidei au urmărit meciul pe Antena 1.

Pro TV s-a clasat pe locul secund, cu o cotă de piață de 17,7%.

Partida a atras și mai mult interes în rândul publicului din mediul urban, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani. Peste o treime (37,7%) dintre telespectatorii din această categorie au urmărit meciul României.

Audiențele înregistrate în timpul meciului Bosnia - România:

Public Post TV Rating Cotă de piață Național Antena 1 9,6 30,9% Național Pro TV 5,5 17,7% Urban Antena 1 10,4 32,4% Urban Pro TV 5,5 17,2% Comercial (21-54 de ani) Antena 1 9,8 37,7% Comercial (21-54 de ani) Pro TV 6,1 23,3%

Peste 1,9 milioane de telespectatori au urmărit partida de la Zenica în minutul de maximă audiență, înregistrat la ora 22:30, conform unui comunicat emis de Antena 1.

Audiența partidei de la Zenica a fost mai mică decât cea înregistrată sâmbătă, la victoria României cu Polonia, scor 2-1. Atunci, peste 2,2 milioane de telespectatori urmăreau meciul în minutul de maximă audiență, de la ora 23:29, conform a1.ro.

România a încheiat grupa pe ultima poziție, cu o singură victorie și cinci înfrângeri, și va disputa în martie 2027 un baraj pentru menținerea în Liga B a competiției.

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