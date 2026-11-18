BOSNIA - ROMÂNIA 2-1. Naționala lui Gică Hagi a condus la Zenica, la fel ca selecționata lui Mircea Lucescu în 2025, nu a mai avut jucător eliminat, însă chiar și așa tot zero puncte am luat în Bosnia. 1-2 acum, după 1-3 în 2025.

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Gică Hagi voia totul de la acest meci cu Bosnia de la Zenica, mai ales de la acest meci.

Voia să se revanșeze și pentru acel 2-4 dureros din 28 septembrie, pe Arena Națională, înfrângerea sa, când a schimbat radical echipa după 1-2 cu Suedia. Dar și pentru acel 1-3 și mai dureros de pe „Bilino Polje”, eșecul lui Mircea Lucescu, pe 15 noiembrie 2025, când „tricolorii” știau că au pierdut o șansă mare pentru calificarea la Mondial.

Am început mai bine, dar prima repriză s-a încheiat mai rău

Marți seară, naționala lui Hagi a început mai bine decât naționala lui Lucescu la Zenica. Pentru că Bîrligea a deschis scorul mai devreme față de anul trecut.

Dar prima repriză nu a fost mai bună decât cea din 2025, per ansamblu. Și pentru că, atunci, echipa a intrat la pauză în avantaj, datorită acelui gol al lui Bîrligea. Era 1-0 pentru noi după 45 de minute.

Acum, Tahirovic ne-a egalat înainte de pauză. 1-1.

Nu am mai jucat 10 contra 11. Nu ne-a ajutat. Alt eșec

Spre deosebire de meciul lui Lucescu, România nu a mai rămas în 10 acum, nu a mai jucat ultimele 25 de minute ale meciului în inferioritate.

Atunci, după eliminarea lui Drăguș, totul s-a prăbușit și am mai primit două goluri. S-a terminat, am pierdut, 1-3.

Totuși, chiar dacă am rămas 11 la 11 acum, chiar dacă nu a mai văzut nimeni cartonaș roșu, tot am pierdut la Zenica.

Din nou același Bajraktarevic. Din nou în vinclu

Și a fost tot Bajraktarevic decisiv, ca pe 15 noiembrie 2025. Spectaculoasa extremă a înscris atunci pentru 2-1 cu o rachetă în vinclu din afara careului. Bosnia ne-a învins cu 3-1, însă Bajraktarevic a fost esențial.

Marți, tot el a marcat pentru 2-1. Și la fel, în vinclu. Dar cu un șut din interiorul careului.

Rezultatul, la fel de rău. Și altceva s-a repetat: rasismul. Deși atmosfera nu a mai fost atât de furioasă împotriva românilor, tot s-a auzit și acum „Țiganii, țiganii” la Zenica.

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