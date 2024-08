Meciul de box dintre Imane Khelif (Algeria) și Angela Carini (Italia) s-a terminat după doar 46 de secunde, după lovituri „extrem de dureroase” ale algeriencei

În 2023, Imane Khelif a fost interzisă la Mondialele de Box cauza valorilor mari de testosteron găsite la testele antidoping

Angela Carini a declarat că nu a mai putut respira după primul pumn încasat în nas și i-a cerut antrenorului să abandoneze lupta.

Imane Khelif (25 ani) a fost interzisă la Campionatele Mondiale de Box din 2023 după ce a picat testele de testosteron în vederea stabilirii genului.

Italianca și-a aruncat casca pe podea în momentul în care confruntarea a fost abandonată, strigând: „Este nedrept!”.

Carini a refuzat strângerea de mână cu adversara și a început să plângă.

După ce meciul a fost oprit, arbitrul declarat-o învingătoare pe Khelif, iar Carini, vizibil furioasă, a ieșit val-vârtej din ring.

Angela Carini, 46 de secunde de chin

Angela Carini a povestit momentele horror prin care a trecut în timpul partidei cu Imane Khelif.

„Am urcat în ring și am încercat să lupt. Voiam să câștig. Am primit două lovituri puternice în nas, mi-au făcut foarte rău și nu am mai putut să respir. Am mers la antrenor și, cu maturitate și curaj, i-am cerut să abandonez”, a declarat Angela Carini pentru Gazzetta dello Sport.

Cine este Imane Khelif

Imane Khelif (sursă foto: imago)

Născută pe 2 mai 1999 la Tiaret, Imane Khelif s-a apucat de box în ciuda avertismentelor tatălui ei, care nu era de acord ca femeile să practice acest sport.

Khelif are în palmares o medalie de argint la Mondialele de Box din 2022 și două de aur, cucerite în același an la Campionatele Africane și cele Mediteraneene.

În 2023, Khelif a fost interzisă la Campionatele Mondiale de Box din cauza valorilor mari de testosteron efectuate în vederea stabilirii genului.

Loviturile algeriencei fac rău. Sunt mai dure chiar și decât ale bărbaților cu care mă antrenez Brianda Tamara, pugilistă care a luptat cu Imane Khelif