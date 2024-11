Scuze pentru Erik ten Hag Bruno Fernandes se simte responsabil pentru demiterea olandezului: „E mai ușor să dai afară un antrenor decât 15 jucători”

Bruno Fernandes, căpitanul celor de la Manchester United, a declarat că i-a cerut iertare lui ten Hag pentru demiterea sa.

Duminică, Manchester United a remizat cu Chelsea, scor 1-1, în etapa #10 din Premier League, iar Bruno a marcat golul „diavolilor”.

Portughezul și-a cerut iertare pentru orice posibil lucru pe care acesta l-ar fi făcut care a contribuit la demiterea lui Erik ten Hag.

Bruno Fernandes: „Mă simt responsabil”

După demiterea tehnicianului olandez, Manchester United a obținut rezultate bune, „diavolii” câștigând cu 5-2 în fața celor de la Leicester, în Cupa Angliei, și obținând o remiză în partida cu Chelsea din Premier League, scor 1-1.

La finalul meciului cu londonezii, căpitanul lui Manchester United a ținut să vorbească despre fostul antrenor și și-a exprimat public scuzele față de acesta.

„Este mai ușor să dai afară un antrenor decât să dai afară 15 jucători. Am vorbit cu Ten Hag și mi-am cerut iertare. Am fost dezamăgit că a plecat și am încercat să îl ajut. Nu am reușit să marchez, noi nu am prea marcat și mă simt responsabil.

Știm că Erik a plecat, nu este bine pentru nimeni din club atunci când managerul pleacă. Echipa nu este cea mai bună, nici rezultatele, iar el este cel care plătește pentru asta.

De fiecare dată când un antrenor este dat afară, trebuie să îți asumi o parte din vină. Asta s-a întâmplat pentru că echipa nu o duce prea bine.”, a declarat Fernandes, conform theguardian.com.

Bruno Fernandes a marcat singurul gol al lui United în remiza cu Chelsea din etapa #10 a primei ligi din Anglia. A fost prima partidă de campionat pentru „diavoli” de la demiterea lui Ten Hag, iar penalty-ul transformat de Bruno reprezintă primul gol al său în actuala ediție de Premier League.

128 de meciuri a stat Ten Hag pe banca „diavolilor”, timp în care a înregistrat 72 de victorii, 20 de remize și 36 de înfrângeri

Ruben Amorim, confirmat la Manchester United

„Diavolii” l-au anunțat oficial pe noul antrenor pe rețelele de socializare. Ruben Amorim va ajunge pe Old Trafford din 11 noiembrie, după ce își va îndeplini obligațiile față de Sporting Lisabona.

Până atunci, antrenorul interimar Ruud Van Nisterlooy va mai sta pe banca celor de la Manchester United pentru meciurile cu PAOK Salonic (Europa League, 7 noiembrie) și Leicester City (Premier League, 10 noiembrie).

Antrenorul portughez și clubul au încheiat un contract valabil până în iunie 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Primul meci al lui Amorim pe banca tehnică a „diavolilor roșii” se va disputa după pauza internațională, împotriva lui Ipswich Town pe 24 noiembrie.