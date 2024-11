Jose Mourinho, supărat pe Fener „The Special One” l-a făcut praf pe arbitrul VAR de la meciul cu Trabzonspor și a mărturisit: „Sunt supărat pe cei care m-au adus aici” 

Jose Mourinho se simte dezavantajat de arbitrajele din Turcia și a avut o nouă tiradă la adresa „fluierașilor” după victoria obținută în prelungiri cu Trabzonspor 3-2.

„The Special One” nu i-a iertat nici pe cei din conducerea propriei echipe: „Dacă mi-ar fi spus toată povestea, nu aș fi venit la Fenerbahce”.

A fost un nou meci cu mari emoții pentru Mourinho, care s-a descătușat după golul decisiv al echipei sale în meciul cu Trabzonspor, echipa lui Denis Drăguș. Fotbalistul român nu a fost în lot pentru această partidă.

Jose Mourinho, mesaj pentru conducerea lui Fenerbahce: „Sunt supărat pe cei care m-au adus aici”

Fred a deschis scorul pentru Fenerbahce ('42), însă Trabzonspor a reușit să întoarcă rezultatul prin Banza, care a transformat două lovituri de la 11 metri ('59, '67).

Edin Dzeko a restabilit egalitatea ('75), iar marocanul Sofyan Amrabat a dat lovitura în prelungiri ('90+12).

După meci, în ciuda victoriei smulse in extremis, Jose Mourinho era foarte supărat.

Antrenorul portughez a dat de pământ cu arbitrajele din Super Lig și a susținut că Fenerbahce joacă „împotriva sistemului”.

„Mi s-a spus ceva înainte să vin aici și nu am crezut, dar este mai rău decât mi s-a spus. Este greu, greu. Jucăm împotriva unor adversari buni, dar jucăm și împotriva sistemului. Ăsta e cel mai greu lucru.

Am jucat împotriva VAR-ului, împotriva sistemului. De aceea am sărbătorit așa după ce am câștigat. Am câștigat împotriva unor oameni foarte, foarte puternici. Nu ne dăm bătuți.

Sunt supărat pe cei de la Fenerbahce care m-au adus aici, mi-au spus doar jumătate din poveste. Dacă mi-ar fi spus toată povestea, nu aș fi venit la Fener ”, a spus Mourinho, conform record.pt.

Jose Mourinho l-a făcut praf pe arbitrul din camera VAR

Trabzonspor - Fenerbahce l-a avut la centru pe Oguzhan Çakir (25 de ani), iar în camera VAR s-a aflat Atilla Karaoğlan (38 de ani).

Mourinho l-a făcut praf pe arbitrul VAR și a anunțat că echipa sa vrea să-l recuze.

„Nu-l mai vrem pe Atilla Karaoglan [VAR] la meciurile noastre. Ne luptăm cu sistemul!

Nu l-am văzut pe Atilla Karaoglan pe teren, era un arbitru tânăr pe teren (n.r. - Oguzhan Çakir), dar arbitrul din spate era Karaoglan. El a reușit, dintr-un om invizibil, să devină cel mai important om al meciului.

Vorbesc în numele întregii echipe Fenerbahce. Noi nu-l vrem pe acest arbitru. Nu-l vrem nici ca arbitru VAR, nici ca arbitru de centru”, a spus Mourinho pe un ton apăsat.

Cine este Atilla Karaoglan

Născut pe 22 iunie 1986 în Sakarya, Atilla Karaoglan este profesor de profesie și are pregătire și ca antrenor de fotbal. Tatăl lui Atilla Karaoğlan este un fost fotbalist.

Karaoglan și-a început cariera de arbitru în 2007, iar din sezonul 2019-2020 conduce meciurile din Super Lig, scrie tgrthaber.com.

În 2018, Atilla Karaoglan a fost atacat de un fan în timpul unui meci dintre Balıkesirspor și Ümraniyespor.

În 2022, din cauza unei decizii greșite luate la meciul dintre Gaziantep FK și Beșiktaș, Federația Turcă de Fotbal a anunțat că, pentru o perioadă, nu va mai fi delegat la meciuri. A revenit după aproximativ două luni.

Clasamentul din Super Lig e condus de Galatasaray, care are 28 de puncte după 10 etape jucate, Fenerbahce e pe 2, cu 23 de puncte, iar podiumul e completat de Samsunspor, cu 22 de puncte.